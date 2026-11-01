Ολυμπιακός: Ξανά και ξανά!

Μέσα σε αυτές τις εννέα βραδιές, όμως, δεν επαναλαμβάνονται μόνο οι νίκες. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται ξανά και ξανά. Άλλα αρέσουν πολύ στον Ισπανό και άλλα σίγουρα όχι.Ο Ρόκα ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, όπως είχε συμβεί και στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό. Ο βασικός φορ, αυτή τη φορά ο Γιάρεμτσουκ, έμεινε μακριά από το γκολ, όμως ο Μουαντίλμαντζι ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε το 0-2, όπως είχε κάνει ως αλλαγή και απέναντι στην Καλαμάτα. Οι λύσεις πίσω από τον βασικό επιθετικό υπάρχουν και εμφανίζονται όταν χρειάζονται.Το ίδιο συμβαίνει με τις αλλαγές του Ιμανόλ. Ο Γιάρεμτσουκ με τη Γιαγκελόνια, ο Σάλιακας με τον Λεβαδειακό, ο Γκονζάλες με τη Σπάρτα Πράγας και τώρα ο Ζέλσον Μαρτίνς με την Κηφισιά. Τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια στα οποία παίκτης που ήρθε από τον πάγκο σκόραρε γκολ που οδήγησε στη νίκη. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση όταν συμβαίνει τόσο συχνά.Ξανά καθοριστικός και ο Φρόιλερ. Έφτιαξε το νικητήριο γκολ, όπως είχε μοιράσει ασίστ απέναντι σε Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό. Τρεις ασίστ, τρία γκολ που έκριναν ισάριθμες νίκες. Ο Ορτέγκα από την πλευρά του είχε πάλι καίριες επεμβάσεις, αλλά δέχθηκε δύο γκολ στα οποία η άμυνά του δεν τον βοήθησε όσο θα έπρεπε.Υπάρχουν και τα «ξανά» που ο Ολυμπιακός πρέπει να εξαφανίσει. Ο Ιμανόλ χρησιμοποίησε τη λέξη «κοιμάται» για την εικόνα της ομάδας του στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μπορεί το γκολ να ήρθε στο 46', συνολικά όμως ο Ολυμπιακός έχασε τον έλεγχο και επέτρεψε στην Κηφισιά να επιστρέψει σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε δικό του.Προβληματική ήταν και η είσοδος του Γκουστάβο Σα. Μπήκε στο 78', δεν ακολούθησε τον ρυθμό του αγώνα, επιβράδυνε επιθέσεις και πρόσφερε ελάχιστη βοήθεια ανασταλτικά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που χρειάζεται βελτίωση κυρίως στο τακτικό κομμάτι για να μπορέσει να γίνει πραγματικά χρήσιμος σε τέτοιες στιγμές.Ο Ολυμπιακός λοιπόν κερδίζει ξανά και ξανά. Παίρνει πράγματα από τον πάγκο ξανά και ξανά. Βρίσκει διαφορετικούς πρωταγωνιστές ξανά και ξανά. Αυτά θέλει να τα κρατήσει. Τα διαστήματα αδράνειας και τα λάθη που ξαναβάζουν τον αντίπαλο στο παιχνίδι, όμως, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν να επαναλαμβάνονται.