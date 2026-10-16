Ο Ιμανόλ «ψηλώνει» κι άλλο!

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ γνώριζε από την πρώτη ημέρα ότι η αποστολή που ανέλαβε στον Ολυμπιακό δεν ήταν απλή. Μπήκε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον με τη σεζόν σε εξέλιξη και κλήθηκε να διαδεχθεί έναν επιτυχημένο συμπατριώτη του. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν άφησε πίσω του μόνο τίτλους και το ιστορικό Conference League, αλλά και μια ομάδα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, τον οποίο οι ποδοσφαιριστές γνώριζαν καλά.Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Βάσκος ξεκίνησε τη δική του εποχή με ήττα. Χρόνος για δοκιμές δεν υπήρχε και ο Ολυμπιακός δεν είναι κλαμπ που μπορεί να περιμένει για πολύ τα αποτελέσματα. Ο Ιμανόλ έπρεπε μέσα σε λίγες εβδομάδες να παρουσιάσει κάτι δικό του, χωρίς να αναστατώσει μια ομάδα που είχε μάθει να λειτουργεί με την αμεσότητα του Μεντιλίμπαρ. Να αλλάξει πράγματα, αλλά όχι όλα μαζί. Να περάσει τις ιδέες του μέσα από προπονήσεις ανάμεσα σε συνεχόμενα παιχνίδια και παράλληλα να κερδίζει.Οι τελευταίες ημέρες τον βοήθησαν πολύ σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Πρώτα ήρθε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι στο οποίο ο Ολυμπιακός χρειάστηκε χαρακτήρα, έπαιξε με δέκα και βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη. Ακολούθησε το 0-1 στο «Βελοντρόμ». Μια από τις πιο απαιτητικές έδρες της Ευρώπης, χωρίς την παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού και απέναντι σε μια Μαρσέιγ που πίεσε για να αλλάξει το παιχνίδι.Ο Ολυμπιακός, όμως, ήξερε τι ήθελε να κάνει. Οι παίκτες του είχαν καθαρούς ρόλους, έβγαλαν ένταση όταν τη χρειάστηκαν, άντεξαν όταν η Μαρσέιγ πήρε μέτρα και εκμεταλλεύτηκαν τη δική τους στιγμή. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο παιχνίδι χρειάζεσαι και τύχη. Δεν φτάνει όμως αυτή. Χρειάζεται προετοιμασία, πλάνο και ποδοσφαιριστές που πιστεύουν σε αυτό.Δύο νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ μέσα σε λίγες ημέρες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως σύμπτωση. Ο Ιμανόλ αρχίζει να βάζει στοιχεία της δικής του ποδοσφαιρικής σκέψης χωρίς να βιάζεται να σβήσει όσα βρήκε. Και κάθε τέτοιο αποτέλεσμα του προσφέρει χρόνο, κάτι πολύτιμο για έναν προπονητή που ανέλαβε... εν κινήσει.Χρόνο για να δουλέψει, να αλλάξει περισσότερα και τελικά να βάλει καθαρά τη δική του υπογραφή στον Ολυμπιακό.