Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η μάχη των 30 εκατομμυρίων και το στοίχημα του Αλγουαθίλ με τον Πουέρτα απέναντι στον Ουναΐ

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Ο Παναγιώτης Ρέτσος ήταν ο ποδοσφαιριστής που έκρινε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», πετυχαίνοντας στο 34ο λεπτό το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Πίσω, όμως, από τη νίκη των «ερυθρόλευκων» με 1-0, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, υπήρξε μια ενδιαφέρουσα τακτική μάχη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μια μάχη με ιδιαίτερο οικονομικό βάρος, καθώς δύο από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου βρέθηκαν αντιμέτωπες. O Γκουστάβο Πουέρτα του Ολυμπιακού και ο Αζεντίν Ουναΐ του Παναθηναϊκού.Ο Ολυμπιακός δαπάνησε 16 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Κολομβιανού μέσου από τη Ράσινγκ Σανταντέρ, ενώ η μεταγραφή του Μαροκινού στον Παναθηναϊκό έφτασε τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, πρόκειται για δύο επενδύσεις της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον κόστη των συμφωνιών.Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα πριν από το ντέρμπι αφορούσε τη διαχείριση των διεθνών ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είχε επιστρέψει από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Κολομβίας, έχοντας επιβαρυνθεί με υπερατλαντικό ταξίδι.Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ωστόσο, αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει από το πρώτο λεπτό, τοποθετώντας τον δίπλα στον Ρέμο Φρόιλερ. Η επιλογή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Ουναΐ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Μαροκινός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δημιουργικούς ποδοσφαιριστές των «πράσινων», με την ικανότητα να μεταφέρει την μπάλα, να ξεπερνά αντιπάλους και να δημιουργεί προϋποθέσεις επίθεσης μέσα από τον άξονα.Ο Πουέρτα, από την άλλη, διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός μέσου που μπορεί να καλύψει χώρους, να συμμετέχει στις μονομαχίες και να ασκεί πίεση στον αντίπαλο. Η παρουσία του στο αρχικό σχήμα έδειξε ότι ο Βάσκος τεχνικός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ένταση και στην ανασταλτική λειτουργία της μεσαίας γραμμής, επιδιώκοντας παράλληλα να περιορίσει τους χώρους στους οποίους θα μπορούσε να δράσει ο Ουναΐ.Ο Κολομβιανός ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα δυνατού παιχνιδιού, με τα αμυντικά του στατιστικά να αποτυπώνουν τη συμμετοχή του στη μάχη της μεσαίας γραμμής. O Πουέρτα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τέσσερις αμυντικές συνεισφορές, δύο επιτυχημένα τάκλιν σε ισάριθμες προσπάθειες, δύο κλεψίματα και πέντε ανακτήσεις κατοχής.Παράλληλα, συμμετείχε σε 11 μονομαχίες εδάφους, κερδίζοντας τις πέντε, ενώ είχε μία κερδισμένη εναέρια μονομαχία σε τρεις προσπάθειες. Υπέπεσε επίσης σε τέσσερα φάουλ, στοιχείο ενδεικτικό της έντασης με την οποία αγωνίστηκε. Ο 23χρονος μέσος επιχείρησε στον κεντρικό άξονα, με παρουσία τόσο κοντά στη μεσαία γραμμή όσο και σε πιο προωθημένους χώρους. Η εικόνα αυτή συμβαδίζει με τον ρόλο που κλήθηκε να υπηρετήσει, να βρίσκεται κοντά στις φάσεις, να διεκδικεί την μπάλα και να δυσκολεύει την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού από τον άξονα.Από την άλλη πλευρά, ο Αζεντίν Ουναΐ δεν έμεινε εκτός παιχνιδιού. Ο Μαροκινός είχε 59 επαφές με την μπάλα, ολοκλήρωσε τέσσερις από τις οκτώ ντρίμπλες που επιχείρησε και κέρδισε τρία φάουλ. Ωστόσο, έχασε την κατοχή 13 φορές, ενώ οι 19 μεταφορές της μπάλας που κατέγραψε αντιστοιχούσαν σε συνολική απόσταση 182,7 μέτρων. Από αυτές, η συνολική προώθηση της μπάλας έφτασε τα 80,8 μέτρα.Είχε σημαντική δραστηριότητα στο αριστερό μισό του γηπέδου, με αρκετές κινήσεις σε περιοχές μακριά από την αντίπαλη εστία. Ο Ουναΐ προσπάθησε να συμμετάσχει στην κυκλοφορία και να δημιουργήσει προϋποθέσεις με προσωπικές ενέργειες, χωρίς όμως να καταφέρει να επηρεάσει αποφασιστικά την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού.Ασφαλώς, η εικόνα αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στον Πουέρτα. Η συνολική αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, η παρουσία του Φρόιλερ και η πίεση των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών συνέβαλαν στον περιορισμό των διαθέσιμων χώρων για τον Μαροκινό.Η σημασία της παρουσίας του Πουέρτα έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά την αποβολή του Μανώλη Σάλιακα στο 66ο λεπτό, όταν ο Ολυμπιακός υποχρεώθηκε να αγωνιστεί με δέκα ποδοσφαιριστές. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να διαχειριστούν την πίεση του Παναθηναϊκού και να προστατεύσουν το προβάδισμα που τους είχε δώσει ο Ρέτσος. Ο Κολομβιανός παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 89ο λεπτό, όταν αντικαταστάθηκε από τον Έσε.Η επιλογή του Αλγουαθίλ να ξεκινήσει τον Πουέρτα, παρά την επιβάρυνση από το ταξίδι με την εθνική Κολομβίας, αποδείχθηκε σημαντική για την ισορροπία της ομάδας του. Σε ένα ντέρμπι όπου οι δύο σύλλογοι είχαν επενδύσει συνολικά περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για δύο ποδοσφαιριστές της μεσαίας γραμμής, ο Πουέρτα έδωσε στον Ολυμπιακό αυτά που χρειαζόταν περισσότερο: τρεξίματα, ένταση, ανακτήσεις και παρουσία στις μονομαχίες.