Η αξιολόγηση των μέτρων και οι τάσεις του εκλογικού σώματος μετά τη ΔΕΘ

O σχεδιασμός της έρευνας επιτρέπει τόσο την αξιολόγηση των εξαγγελιών όσο και την καταγραφή του αντίκτυπου στους βασικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες των εκλογικών συσχετισμών, συγκρίνοντας το πριν με το μετά.Η διπλή μέτρηση της κοινής γνώμης αποτυπώνει βελτίωση για το κυβερνητικό κόμμα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ φαίνεται πως λειτούργησε ως αφετηρία ανάκτησης πολιτικού κεφαλαίου, σε μια περίοδο όπου προηγήθηκε διάχυτη δυσπιστία και κόπωση στο εκλογικό σώμα.Σε επίπεδο εντυπώσεων, η εμφάνιση και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνουν θετική απόκριση, αρκετά μεγαλύτερη από τη σημερινή εκλογική της επιρροή. Αν και υπάρχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα μέτρα θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά την ακρίβεια, η αίσθηση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού να ανταποκριθεί σε πιεστικές ανάγκες της κοινωνίας και ιδιαίτερα στις ομάδες που το χρειάζονται περισσότερο, αναδεικνύει μια κοινωνικά ευαίσθητη πτυχή της και ενισχύει το αίσθημα εμπιστοσύνης προς τον πρωθυπουργό.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη ΔΕΘ ενίσχυσε το προβάδισμά του ως καταλληλότερος πρωθυπουργός τόσο στο σύνολο του εκλογικού σώματος όσο και στα επιμέρους κοινά. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας είναι πως τα εξαγγελθέντα μέτρα δεν έχουν ακόμη εμπεδωθεί. Αν και αφορούν σχεδόν το σύνολο των πολιτών, ο ένας στους δύο ερωτώμενους αναφέρει πως δεν ευνοείται έστω και ελάχιστα από κάποιο μέτρο. Χαρακτηριστικό είναι πως μία στις τέσσερις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, στις οποίες έχουν εστιάσει περισσότερο οι κυβερνητικές εξαγγελίες, δηλώνουν πως κανένα μέτρο από αυτά που αναφέρθηκαν δεν τους ευνοεί. Η δυσκολία υπολογισμού του οικονομικού οφέλους στο διαθέσιμο εισόδημα από τις αλλαγές στη φορολογία και το γεγονός ότι τα μέτρα θα φανούν στην πράξη στις αρχές του νέου έτους μεταθέτουν την ουσιαστική και πλήρη αξιολόγηση σε μεταγενέστερο χρόνο.Η πρόθεση ψήφου καταγράφει σαφή άνοδο της Ν.Δ. σε σχέση με τις αρχές του μήνα και αύξηση της συσπείρωσής της, καθώς πλέον προηγείται σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και επανακτά το προβάδισμά της στους κεντρώους ψηφοφόρους. Το ΠΑΣΟΚ διατηρείται στη δεύτερη θέση χωρίς να απειλεί την κυριαρχία της Ν.Δ., ελπίζοντας σε μια καλή παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Οι λοιπές δυνάμεις της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να κινούνται στα ίδια μονοψήφια επίπεδα. Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος φαίνεται να θέτουν σε καθεστώς διαρκούς εκκρεμότητας, αναμονής και αμηχανίας τον κεντροαριστερό-αριστερό χώρο, ενώ η οποιαδήποτε πρωτοβουλία για κοινή αντιπολιτευτική έκφραση συναντά δυσκολίες.Συνολικά, η έρευνα καταδεικνύει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά τη φθορά της προηγούμενης περιόδου, κατάφερε μέσω της παρουσίας στη ΔΕΘ να βελτιώσει την εικόνα της, παρουσιάζοντας μια πιο δυναμική και αισιόδοξη προοπτική. Το κατά πόσο θα μπορέσει να διατηρήσει ή ακόμη να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της ΔΕΘ θα φανεί στη συνέχεια. Η κοινωνία εξακολουθεί να διατηρεί αμφιβολίες, ωστόσο η πρωτοβουλία κινήσεων έχει επανέλθει στην κυβέρνηση, αφήνοντας την πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση σε θέση άμυνας και αναμονής για τα επερχόμενα.