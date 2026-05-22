Ποια κατάρα Ολυμπιακέ αν παίξεις όπως ξέρεις;

Αυτό που δεν δέχομαι, είναι ότι ο πρώτος της κανονικής περιόδου δεν παίρνει την Ευρωλίγκα, γιατί είναι καταραμένος. Πολύ απλά δεν την παίρνει, γιατί πάντα βρίσκεται κάποιος να τον «στείλει αδιάβαστο». Ο Ολυμπιακός λοιπόν, πολύ απλά δεν πρέπει να σταλεί αδιάβαστος στον τελικό της Κυριακής.Χωρίς καμία διάθεση γραψίματος με φουστανέλα και τσαρούχια ή αβάντας της ελληνικής ομάδας, η ψυχρή αλήθεια είναι, ότι η ομάδα του Πειραιά, ήταν η πιο σταθερή στο φετινό ταξίδι της διοργάνωσης. Ακόμη και όταν σε ένα μικρό διάστημα (Δεκέμβρη) τα πράγματα δεν πήγαν καλά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ικανότητα να πορευτούν σωστά από την διοίκηση ως τον τελευταίο υπάλληλο. Ο Ολυμπιακός δικαιότατα είναι στον τελικό και θα έχει την ευκαιρία, να στείλει στα τσακίδια και την περιβόητη κατάρα.Για τον ημιτελικό με την Φενέρ ήδη έχουμε μιλήσει πολύ. Όλοι. Ο Μπαρτζώκας έδειξε στους Τούρκους ότι η ομάδα μπορεί να παίξει καλύτερη άμυνα από την δική τους. Το γράφω αυτό, γιατί πριν τον αγώνα η Φενέρ είχε την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης και ο Ολυμπιακός την τρίτη.Σε ένα ματς όμως, σε αυτό το ματς για την ακρίβεια, όσο προετοιμασμένη να ήταν η τουρκική ομάδα (που δεν το πήγε άσχημα το ματς), βρήκε έναν Ολυμπιακό εξαιρετικό. Και με ηρεμία οι παίκτες του, πήραν σωστές αποφάσεις και είχαν πολύ καλύτερα ποσοστά. Το …καθάρισε και εύκολα στο τέλος το παιχνίδι η ομάδα του Πειραιά, έχοντας πλέον στο μυαλό της τον τελικό. Άλλη ιστορία αυτό το παιχνίδι. Εξάλλου άλλο να παίζεις με Τούρκους, άλλο με Ισπανούς. Και να ‘στε σίγουροι ότι ο ρυθμός του τελικού λογικά θα είναι διαφορετικός. Γρήγορος και εξοντωτικός.Η Ρεάλ έκανε ένα μικρό κατόρθωμα. Μισό λεπτό. Μην βιάζεστε να με κοροϊδέψετε. Καταλαβαίνω ότι στέκεστε στο όνομα και την φανέλα. Όμως οι Μαδριλένοι ήρθαν με πρόβλημα στους ψηλούς, είχαν ουσιαστικά τον Γκαρούμπα και αυτός χτύπησε. Άντεξαν στην πίεση της Βαλένθια. Ήταν καλύτεροι από την Βαλένθια. Έβγαλαν στο παρκέ όλα αυτά που κάνουν την Ρεάλ να είναι η Ρεάλ και πήραν μια μεγάλη για αυτούς πρόκριση.Να σημειωθεί, ότι ήταν η πρώτη ήττα της Βαλένθια στην Ελλάδα φέτος και πρώτη στο ΟΑΚΑ. Στην χώρα μας είχε 4/4 νίκες και 3/3 στο ΟΑΚΑ. Έχασε πρώτη φορά και όχι από ελληνική ομάδα. Η σεζόν για τους Βαλενθιάνους ήταν σούπερ. Πήγαν στο φάιναλ- φορ, έχουν να καμαρώνουν ότι έκαναν τρομερή ανατροπή με τον Παναθηναϊκό και απλά λύγισαν σε έναν «εμφύλιο». Ήταν η Πέμπτη φορά που έγινε ματς των δυο ομάδων και τις πέντε τις έχει κερδίσει η «βασίλισσα». Ο Ολυμπιακός αν παίξει όπως ξέρει και μπορεί, δεν έχει να τρομάξει από καμία κατάρα. Τόσο απλά…