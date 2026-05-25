Ποια είναι η Κανέλλα του Ολυμπιακού στην οποία αφιέρωσε τον τίτλο της Euroleague o Μπαρτζώκας
Αίσθηση προκάλεσε το βράδυ της Κυριακής μια από τις αφιερώσεις που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την κατάκτηση της Euroleague από τους Πειραιώτες μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αφού εξέφρασε τη χαρά του για τη νίκη του Ολυμπιακού, ο κ. Μπαρτζώκας είπε «θέλω να αφιερώσω την κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλλα, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά».

Λίγο νωρίτερα, δε, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου είχε πει «αυτό είναι για σένα Κανέλλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα».

Ο λόγος για την Κανέλλα Χρυσονίδου, η οποία εργάζεται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998.

Αρχικά η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία έχει σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, εργάστηκε στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στην Γραμματειακή Υποστήριξη της ερυθρόλευκης ΚΑΕ ενώ από το 2010 είναι υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ομάδας του Πειραιά.
