Η τιμητική κίνηση του Παπανικολάου προς τον Μπαρτζώκα, το σύνθημα που είπε και το ευχαριστώ του που συγκίνησε, δείτε βίντεο
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν εμφανώς συγκινημένος στη φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Μοναδικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για να υποδεχθούν τους μεγάλους νικητές της Euroleague μετά τον τελικό κόντρα στη Ρεάλ.
Ξεχωριστή στιγμή στη φιέστα που έκανε τη νύχτα, μέρα στον Πειραιά, η εμφάνιση του αρχηγού του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου με την ευρωπαϊκή κούπα.
Ο ίδιος, μάλιστα, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει το ήθος του, είπε «το σωστό είναι αυτό το κύπελλο σε αυτή την πλατεία πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Κόουτς το αξίζεις», καλώντας δίπλα του τον Γιώργο Μπαρτζώκα με τον οποίο σήκωσαν μαζί την κούπα της Euroleague.
«Ολυμπιακός είναι να έχει πάει 5 το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ, αυτό είναι Ολυμπιακός» είπε στη συνέχεια εμφανώς συγκινημένος ο Κώστας Παπανικολάου.
«Όλοι εσείς που είστε εδώ και όσοι μας είδατε από τα σπίτια σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνετε για αυτό το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί γιατί Ολυμπιακός είμαστε ένα» συνέχισε φορτισμένος λέγοντας το σύνθημα: «Ένα πράγμα μου έρχεται: Ολυμπιακέ για εμάς...»
«Σας αγαπάμε και όλα τα κάνουμε για εσάς. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, έχουν την αγάπη για τον Ολυμπιακό τόσο βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι γι' αυτούς και όχι για εμάς» κατέληξε ο Κώστας Παπανικολάου.
