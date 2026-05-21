Αρης: Η «αποχή» του κόσμου και η επέκταση με Γρηγορίου

Εξέλιξη, μάλλον, αναμενόμενη, χωρίς όμως να ευθύνεται για αυτήν ο Ελληνας τεχνικός - ο οποίος ανέλαβε όταν είχαν χαθεί όλοι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της σεζόν.Ο Γρηγορίου, ομολογουμένως, έκανε καλή δουλειά, βελτίωσε αισθητά την εικόνα της ομάδας και ολοκλήρωσε τη σεζόν με πέντε σερί νίκες.Σαν προσωπικότητα έδειξε σοβαρότητα, οπότε η συνολική του παρουσία, για εμένα, κρίνεται θετική.Εκεί που υστερεί είναι στο βιογραφικό: δεν διαθέτει προϋπηρεσία σε κάποια ομάδα που θα ήθελε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα.Εξαιτίας αυτού χάνει πόντους στον κόσμο της ομάδας, συν το γεγονός πως η πλειοψηφία των οπαδών επιθυμεί ξένο προπονητή, εγνωσμένης αξίας, όπως για παράδειγμα ο Εκτορ Κούπερ ή ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, που έχουν περάσει στο παρελθόν από τον κιτρινόμαυρο πάγκο.Βεβαίως το παράδοξο στον Αρη των τελευταίων ετών είναι πως οι ξένοι προπονητές (Πάκο Ερέρα, Μίκαελ Ενινγκ, Αλαν Πάρντιου, Χερμάν Μπούργος) δεν έπιασαν, εν αντιθέσει με τους Ελληνες (Σάββας Παντελίδης, Ακης Μάντζιος) που ανέβηκαν επίπεδο μετά τη θητεία τους στους «κιτρινόμαυρους».Πάνω από όλα όμως ο Γρηγορίου πληρώνει τη δυσαρέσκεια του κόσμου για την ιδιοκτησία.Μια δυσαρέσκεια που εκφράστηκε φέτος με «αποχή» από τα περισσότερα παιχνίδια στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και παρά το γεγονός πως στο πρώτο ματς της σεζόν, με την Αραζ μέσα στο κατακαλόκαιρο, είχε γίνει sold out.Τη σεζόν της επανόδου (2018-2019) στη μεγάλη κατηγορία είχαν κοπεί στο Χαριλάου συνολικά 133.782 εισιτήρια, με μ.ό. ανά ματς 8.919 κι ενώ ο μ.ό. στη Super League ήταν 4.423.Φέτος κόπηκαν συνολικώς 71.176 εισιτήρια με μ.ό. 5.245 κι ενώ ο μ.ό. στο πρωτάθλημα ήταν 7.784.Η πτώση ανέρχεται στο 44%.Τη σεζόν 2019-2020 ο Αρης κατέγραψε μ.ό. 10.600 εισιτήρια με τον μ.ό. στη Λίγκα να κυμαίνεται στο 6.643.