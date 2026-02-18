Κλείσιμο

Και ενόχλησε πολύ.Η βαθμολογία μπορεί σήμερα να δείχνει το Μαρούσι τελευταίο στην Basket League ωστόσο στο ξεκίνημα της σεζόν το αγωνιστικό μπάτζετ των δύο ομάδων δεν είχε σημαντικές διαφορές.Εάν το Μαρούσι έπιανε την τέλεια απόδοση, οι παίκτες του… τα έβαζαν από παντού κλπ. αυτή η ήττα θα ήταν και πάλι δυσάρεστη αλλά -με κάποιο τρόπο- θα μπορούσε να αιτιολογηθεί.Ο Αρης όμως χθες έχασε με κατεβασμένα τα χέρια από μία ομάδα που τον έπαιξε… στο χαλαρό και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με τίποτα.Ο πρόωρος αποκλεισμός από το πρώτο παιχνίδι του Final 8 δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο για τους «κιτρινόμαυρους»: πρακτικά ήταν αδύνατο να κερδίσουν στη συνέχεια, μέσα σε τρεις μέρες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) για να κατακτήσουν το Κύπελλο.Ωστόσο έχοντας ως δεδομένο πως τόσο ο προπονητής όσο και οι παίκτες του ρόστερ κρίνονται διαρκώς ενόψει της επόμενης σεζόν, για αρκετούς εξ αυτών το Ηράκλειο δεν αποκλείεται να αποδειχθεί καθοριστικό.Ο μεγαλύτερος χαμένος της υπόθεσης, μάλλον, είναι ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς.Ο Κροάτης, εάν κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα, έχει βελτιώσει την ομάδα συγκριτικά με το απερίγραπτο χάλι που παρέλαβε από τον προκάτοχό του τον Μπόγκνταν Καράιτσιτς.Ωστόσο χθες έχασε πολλούς πόντους και θα πρέπει να κάνει εντυπωσιακά πράγματα μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν για να το γυρίσει.Ετσι κι αλλιώς δεν ήταν το πρώτο τεστ στο οποίο απέτυχε: πριν από λίγες μέρες είχε μια ακόμη «κακή» ήττα, σε ματς που είχε το χαρακτήρα «τελικού», από την Κλουζ, μια ήττα σήμανε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του EuroCup.Όταν κάνεις 0/2 στα κρίσιμα παιχνίδια τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα.Αυτές οι δύο ήττες, από την Κλουζ και το Μαρούσι, ίσως αποδειχθούν διδακτικές για τις αποφάσεις που θα παρθούν ενόψει της στελέχωσης της ομάδας την επόμενη σεζόν.