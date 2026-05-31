Επίθεση Καρυστιανού σε Τσίπρα: «Παρουσίασε ως προτάσεις του στοιχεία που είχε η ιδρυτική μας, χαμηλού επιπέδου το σχόλιο για τα περιστέρια»
«Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά» - «Αστεία τα περί φιλορωσικού κόμματος, έγινε κι μια μήνυση στον άνθρωπο που τα πρωτοπαρουσίασε δημόσια»
Συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού η οποία επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει ουσιαστικά και πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία, δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα περιστέρια το βρήκα πολύ χαμηλού επιπέδου».
Υπενθυμίζεται ότι η Μαριάννα Τουμασάτου είχε προλογίσει τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του κόμματός του, στο Θησείο λέγοντας: «Να βγάλουμε περιστέρια; Nα κάνουμε και story;», «καρφώνοντας» τη Μαρία Καρυστιανού που χρησιμοποίησε περιστέρι στο σποτάκι προαναγγελίας του κόμματός της.
Αναφερόμενη στα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν την ανακοίνωση, η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός αντίλογος στις θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης.
«Υπήρξανε άσχημοι σχολιασμοί με σκοπό να μας θίξουν. Τρία χρόνια βέβαια έχουμε συνηθίσει στη δολοφονία χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς παρουσιαστήκαμε ως αυτοί που είμαστε, απλοί άνθρωποι. Και κάτι πολύ σημαντικό, δεν υπήρχαν σχόλια σχετικά με αυτά που είπαμε στην ιδρυτική διακήρυξη. Γιατί επί της ουσίας, εκείνη η μέρα ήταν γι’ αυτό, για να παρουσιάσουμε τις θέσεις του κινήματος. Και για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ότι δεν υπήρχε αντίλογος σε αυτό, άρα, κάτι είπαμε καλά».
Στην ερώτηση αν ήταν ικανοποιημένη από την προσέλευση του κόσμου την ημέρα της παρουσίασης του κόμματός της η ίδια είπε πως ήταν καθημερινή, ήταν ανήμερα της γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης και εν γνώσει της επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέρα γιατί είχε σημειολογική σημασία. «Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τον κόσμο και δεν μας πείραξε καθόλου».
Στην ερώτηση πότε θα δούμε τα επόμενα πρόσωπα του κόμματος εκτός από την Μαρία Καρυστινού: «Αν ήμασταν σε μια πολιτισμένη χώρα όπου η πολιτική γινόταν με τον τρόπο που πρέπει και δεν υπήρχε αυτή η ανθρωποφαγία θα τα βλέπατε πολύ πιο γρήγορα. Προς το παρόν έχουμε επιλέξει να βγαίνουν λίγα λίγα πρόσωπα ακριβώς για αυτό τον λόγο το ίδιο θα γίνει και με τον τρόπο παρουσίασης του προγράμματος».
Όσον αφορά για τα όσα ακούγονται περί εκμετάλλευσης η ίδια απαντά: «Θα πήγαιναν κάποιοι οι οποίοι θα παίζανε αυτό το επιχείρημα της εκμετάλλευσης του γονέα προς το παιδί. Πώς; Πώς μπορεί ένας γονιός να εκμεταλλευτεί το παιδί του; Και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το νεκρό παιδί του; Δυστυχώς, είμαι και στην περίπτωση που πέθανε τόσο βίαια, τόσο τραγικά. Πώς το εκμεταλλεύεσαι αυτό; Δεν ξέρω αν αυτό όμως με έχει πεισμώσει περισσότερο ως προς το ότι θα το πάω πραγματικά μέχρι τέλους».
Στην ερώτηση αν ο κοινός στόχος τόσο του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» όσο και του Αλέξη Τσίπρα είναι να πέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η κυρία Καρυστιανού λέει: «Η συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρεία εγκλημάτων και μόνο τα Τέμπη, όχι μονάχα το έγκλημα της σύγκρουσης κυρίως τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν μετά προκειμένου να συγκαλύψουν αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για μια πολιτισμένη χώρα.Και να βάλουμε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Ταμεία Ανάκαμψης και όλα τα άλλα που έχουμε δει, τις υποκλοπές άρα προφανώς η κυβέρνηση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω για τον κ. Τσίπρα εμείς σίγουρα όμως μας ενδιαφέρει η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης κλήθηκε να απαντήσει για την αντίδραση του Νίκου Πλακιά ότι δεν πήγε κανένας γονιός των Τεμπών αλλά η αντίδραση του Παύλου Ασλανίδη ότι στο Μαξίμου ανοίγουν σαμπάνιες με το κόμμα της Μαρίας. «Υπάρχουν γονείς που στηρίζουν αυτό το κίνημα και μάλιστα τα λόγια είναι πολύ συγκινητικά και ότι δεν υπάρχει άλλη "Ελπίδα". "Μπράβο Μαρία συνέχισε" αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι να βγαίνουν και να τοποθετούνται, εγώ την υπόσχεση την έδωσα στην κόρη μου και είναι κάτι που το είχα πει από την αρχή ότι και μόνη μου να είμαι εγώ αυτό τον αγώνα πρέπει να τον δώσω. Είναι η αποστολή μου».
Στην ερώτηση τι θα της έλεγε η κόρη της αν ήταν εδώ και ότι θα κάνει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού απαντά συγκινημένη: «Είμαι σίγουρη ότι η Μάρθη θα συμφωνούσε. Είχε και εκείνη μία αγάπη με το δίκαιο και θα ήταν δίπλα μου. Ήθελα να είμαι η μαμά της Μάρθης και να την έχω δίπλα μου, να τη βοηθάω, και να είμαι πάντα δίπλα της, και στα καλά, και στα άσχημα. Ήθελα να τη δω να παντρεύεται, ήθελα να δω εγγόνια, τα ήθελα όλα αυτά. Αυτά ήθελα».
Αστεία τα περί φιλορωσικού κόμματοςΌσον αφορά τις κατηγορίες περί φιλορωσικού κόμματος η Μαρία Καρυστιανού τις απορρίπτει κατηγορηματικά σημειώνοντας: «Εντάξει αυτά ήτανε αστεία, ουδέποτε θα φανταζόμουν ότι κάποιος θα σκεφτόταν κάτι τόσο τραβηγμένο, ήταν όμως άκρως επικίνδυνο για αυτό και έγινε και μια μήνυση στον άνθρωπο που τα πρωτοπαρουσίασε δημόσια».
Κλείνοντας είπε ότι «όσο προχωράω στα βαθιά σε αυτά τα πιο δύσκολα και απαιτητικά πράγματα την αισθάνομαι πιο κοντά μου. Είναι στήριγμα».
