Νέα Σμύρνη: Στο Παίδων 15χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, το αγόρασε με πλαστή ταυτότητα

Περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη, όπου ανήλικος ηλικίας 15 ετών χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες προμηθεύτηκε το ποτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην οδό 25ης Μαρτίου 11, στη Νέα Σμύρνη. Ο ανήλικος, γεννημένος το 2011, παρουσίασε συμπτώματα που κρίθηκε ότι απαιτούσαν άμεση ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ανήλικος να προμηθεύτηκε το αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα προκειμένου να παρακάμψει τον έλεγχο ηλικίας.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την πώληση αλκοολούχων ποτών. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί το υλικό από κάμερες ασφαλείας και να ληφθούν καταθέσεις προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.