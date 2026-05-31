🇺🇦🇷🇺 SARATOV REFINERY TAKES A HEAVY HIT



The refinery in Saratov, Russia, was reportedly severely struck.



Several major fires are now raging inside the facility.



Another refinery.



Another night of smoke.



Another piece of Russia’s war economy feeling the pressure.



Moscow… pic.twitter.com/Js6xzEYRx4 — WW3finalboss (@WW3finalboss) May 31, 2026

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ κατά την διάρκεια της νύκτας προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.Με ανάρτηση στο Telegram, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης σταθμό άντλησης στο Λαζάρεβο, στην περιοχή Κίροφ της Ρωσίας.