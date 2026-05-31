Έξι μετανάστες εντοπίστηκαν σε τρέιλερ μεταφοράς αλόγων στον Έβρο - Οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων αναζητούν οδηγούς μέσω Tik Tok
Το νέο μοντέλο δράσης των κυκλωμάτων - Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών
Μια νέα υπόθεση διακίνησης μεταναστών στον Έβρο είδε το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτοντας και το νέο μοντέλο δράσης των συγκεκριμένων κυκλωμάτων. Στη νέα, αυτή, περίπτωση, οι δυο Ρουμάνοι διακινητές, χρησιμοποίησαν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για τη μεταφορά έξι Σομαλών προς την Αθήνα.
Οι δύο Ρουμάνοι, σύμφωνα με το ERTNews, έφτασαν με αυτοκίνητο και τρέιλερ ρουμανικών πινακίδων, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Βουλγαρίας πριν περάσουν στον ελληνικό χώρο. Στην περιοχή του Έβρου παρέλαβαν έξι Σομαλούς μετανάστες, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου –όπως εκτιμάται– θα παραδίδονταν σε άλλα μέλη κυκλώματος διακίνησης.
Οι διακινητές, στοίβαξαν τους μετανάστες στο ειδικό τρέιλερ μεταφοράς αλόγων προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό.
Η επιχείρηση αποκαλύφθηκε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, όταν συνοριοφύλακες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, κατά τη διάρκεια περιπολίας στον επαρχιακό δρόμο Μικρού Δερείου – Ορμενίου, κοντά στον οικισμό της Αβδέλλας, θεώρησαν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο.
Κατά την έρευνα στο τρέιλερ μεταφοράς αλόγων εντόπισαν τους έξι παράτυπους μετανάστες κρυμμένους στο εσωτερικό του. Ακολούθησε η σύλληψη τόσο των μεταναστών όσο και των δύο Ρουμάνων διακινητών.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του Ρουμάνου οδηγού βρέθηκαν επίσης 15 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.
Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, καταγράφεται αυξημένη εμπλοκή Ρουμάνων διακινητών σε κυκλώματα μεταφοράς μεταναστών από τον Έβρο προς το εσωτερικό της χώρας. Όπως αναφέρουν, εγκέφαλοι των κυκλωμάτων φέρονται να αναζητούν οδηγούς μέσω TikTok, προσφέροντας αμοιβές που φτάνουν τα 1.000 ευρώ ανά διαδρομή για τη μεταφορά μεταναστών είτε προς τη Θεσσαλονίκη είτε προς την Αττική.
Το μοντέλο δράσηςΚατά πληροφορίες, κάθε μετανάστης είχε καταβάλει περίπου 4.000 ευρώ στο κύκλωμα για τη μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το μοντέλο δράσης παραμένει συγκεκριμένο: οι μετανάστες περνούν τον ποταμό Έβρο με βάρκες, εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια και στη συνέχεια παραλαμβάνονται από οργανωμένα δίκτυα διακίνησης. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.
