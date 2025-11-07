Ο «γυμνοσάλιαγκας» και το «απαίσιο πλάσμα»

Και έπεται συνέχεια. Στην αναμονή εν όψει των επόμενων εκλογών βρίσκονται η ΜέΡΑ25 του Βαρουφάκη και η Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου. Και τρία μεγάλα ερωτήματα πλανώνται πάνω από το πολιτικό σύστημα: θα κάνουν τελικά κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού; Και αν ναι, πώς θα κινηθούν αυτά τα κόμματα, ποιοι θα τα αποτελούν και ποιους χώρους θα φιλοδοξήσουν να καταλάβουν στο υπάρχον σύστημα;Είναι φανερό πως μέσα σε συνθήκες παγκόσμιων τεκτονικών μεταβολών, σε μια υφήλιο που αλλάζει συνεχώς, το ελληνικό πολιτικό σύστημα αλλά και η ελληνική κοινωνία δίνουν μια εικόνα κινούμενης άμμου που ζει αποκλειστικά μέσα στον δικό της περίκλειστο κόσμο. Καθώς απέχουμε λιγότερο από ενάμιση χρόνο από τις επόμενες εκλογές, όλες οι δημοσκοπήσεις περιγράφουν μια εικόνα χάους: η Νέα Δημοκρατία δείχνει να κινείται περί το 30%, το ΠΑΣΟΚ περί το 15%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας περί το 10%, το ΚΚΕ στο 7%, ό,τι απέμεινε από τον ΣΥΡΙΖΑ περί το 5% και η Φωνή Λογικής κοντά στο 4%. Στο όριο ή κάτω του 3%, που απαιτείται για την είσοδο κόμματος στη Βουλή, κινούνται το ΜέΡΑ25 του Βαρουφάκη, η Νέα Αριστερά των αποσχισθέντων από τον ΣΥΡΙΖΑ και η ιδίας προελεύσεως ομάδα Κασσελάκη. Το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου στην γκρίζα ζώνη κυμαίνεται περί το 25%. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις φανερώνουν και κάτι ακόμη: ότι η δημιουργία κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα σημειώνει σημαντικά ποσοστά καταρχήν αποδοχής και αισθητά χαμηλότερα το ενδεχόμενο ανάλογο εγχείρημα από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως, άγνωστο παραμένει προς το παρόν πώς και με ποιους θα εμφανιστούν τα ορφανά της Χρυσής Αυγής μετά την αποτυχία του πειράματος με τους Σπαρτιάτες. Τέλος, ας συνυπολογιστεί ότι η αποχή θα κυμανθεί στα γνωστά περί το 40% ποσοστά, αν όχι και υψηλότερα.Πρόκειται για ένα σουρεαλιστικό σκηνικό και είναι απολύτως απρόβλεπτη η μελλοντική εξέλιξή του στους αμέσως επόμενους μήνες έως τις εκλογές, καθώς κινούμαστε πλέον βαθιά σε αχαρτογράφητα νερά.Αυτή την ώρα διατρέχει την κοινωνία ένα έντονο αντισυστημικό ρεύμα, υποκινούμενο από θεωρίες συνωμοσίας, ακροδεξιά και ακροαριστερή λαϊκιστική ρητορική, τοξικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νεοαγανακτισμένους, κρίση εμπιστοσύνης και απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος και των θεσμών, παραπληροφόρηση, οργή, απογοήτευση, επιθετικότητα, ακόμη και μίσος.Μετά τη δεκαετία της μεγάλης κρίσης και την επάνοδο στην ομαλότητα από το 2019, το ερώτημα είναι γιατί, πώς και από πού ξεπήδησαν όλα αυτά. Η απάντηση, νομίζω, πρέπει να αναζητηθεί, πρώτον, μέσα στη λειτουργία του ίδιου του κομματικού συστήματος και, δεύτερον, στη διάψευση των προσδοκιών που είχαν δημαγωγικά καλλιεργηθεί στην κοινωνία από όλες τις πλευρές ότι η έξοδος από τα μνημόνια θα σήμαινε αυτόματα και την επάνοδο στην προ κρίσεως οικονομική και κοινωνική τάξη πραγμάτων.Το κομματικό σύστημα επέδειξε στα χρόνια αμέσως μετά την έξοδο από τα μνημόνια ακραία διχαστική ρητορική και πράξη, ακραία εχθροπάθεια έναντι του πολιτικού αντιπάλου και χάραξη αμετακίνητων διαχωριστικών γραμμών, που οδήγησαν σταδιακά σε ακραία πόλωση. Πρωθιερέας του κατήφορου αυτής της τοξικότητας υπήρξε έως το 2023, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, με χαρακτηριστικό, μεταξύ πολλών άλλων, το κήρυγμά του «ή αυτοί ή εμείς». Τον Τσίπρα ακολούθησαν οι επίγονοί του και οι τερατογενέσεις τους. Και ο κύκλος συμπληρώθηκε με την πιο ακραία πολιτική τοξικότητα που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα, αυτή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ηδη η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ώρες-ώρες το Κοινοβούλιο μετατρέπεται σε εξέδρα χουλιγκάνων καθώς εκτοξεύονται πρωτοφανείς ύβρεις. Η Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας «γυμνοσάλιαγκα», «υποκείμενο», «ακαθαρσία», «κατακάθι», ακόμη και «λέσι», άγνωστη στους πολλούς λέξη τουρκικής προέλευσης, που σημαίνει ψοφίμι ζώου που βρομάει. Ο Γεωργιάδης, τον οποίο προηγουμένως η Κωνσταντοπούλου είχε χαρακτηρίσει φασίστα και υμνητή του Γκέμπελς, την αποκάλεσε «απαίσιο πλάσμα», «πιο υστερική ύπαρξη», «πιο κακιά γυναίκα» και «ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ από το Κοινοβούλιο, που βγάζει τοξικό δηλητήριο». Ακόμη και απειλές σωματικής βίας είχαμε προ ολίγων ημερών. Η βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου της ομάδας Κασσελάκη, κατερχόμενη εκ του βήματος, απείλησε συνάδελφό της του ΣΥΡΙΖΑ με τη φράση «αν ξαναγελάσεις την ώρα που εγώ μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα». Προηγούμενο απειλής σωματικής βίας θυμάμαι από προδικτατορική Βουλή, επί αποστατών, όταν κυβερνητικός βουλευτής απείλησε από του βήματος αντιπολιτευόμενο συνάδελφό του με τη φράση «θα σου χέσω το μουστάκι».Το κλίμα της πόλωσης, της εχθροπάθειας, του διχασμού, της τοξικότητας έχει περάσει μέσα στην κοινωνία. Οι σοβαρότεροι απέχουν με βδελυγμία από αυτό, άλλοι όμως το αναπαράγουν και το επαυξάνουν διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και το ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί όλος αυτός ο πολιτικοκοινωνικός πολτός όταν έρθει η κρίσιμη ώρα της κάλπης. Ποιους θα επιδοκιμάσει, ποιους θα αποδοκιμάσει και τι θα μας ξημερώσει. Απάντηση σήμερα δεν υπάρχει.