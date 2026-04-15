Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Η Κνωσός του 1700 π.Χ. «ζωντανεύει» με την βοήθεια του AI, δείτε βίντεο με την εντυπωσιακή αναπαράσταση
Η αναπαράσταση παρουσιάζει το θρυλικό Ανάκτορο της Κνωσού όπως εκτιμάται ότι έμοιαζε στην αρχαιότητα
Ένα εντυπωσιακό βίντεο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναπαριστά την Κνωσό του 1700 π.Χ., μεταφέροντας το κοινό στην εποχή ακμής του Μινωικού πολιτισμού, του πρώτου ανεπτυγμένου πολιτισμού στην Ευρώπη.
Η ψηφιακή αναπαράσταση παρουσιάζει το Ανάκτορο της Κνωσού όπως εκτιμάται ότι ήταν στην αρχαιότητα: ένα εκτεταμένο συγκρότημα με περισσότερα από 1.000 δωμάτια, χωρίς οχυρωματικά τείχη, αλλά με ιδιαίτερα προηγμένες υποδομές.
Ξεχωρίζει το γεγονός ότι το ανάκτορο διέθετε εξελιγμένο υδραυλικό σύστημα και τουαλέτες με καζανάκι, τεχνολογία που εμφανίστηκε σε άλλες περιοχές της Ευρώπης χιλιετίες αργότερα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική οργάνωση της εποχής, καθώς στο βίντεο αναφέρεται ότι πρόκειται για έναν πολιτισμό που δεν κυβερνιόταν από βασιλιάδες αλλά πιθανώς από αρχιέρειες, στοιχείο που τον διαφοροποιεί από άλλους αρχαίους πολιτισμούς.
Σύμφωνα με την αφήγηση, ο Μινωικός πολιτισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο μεγάλες καταστροφές: μια ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη και στη συνέχεια εισβολή πολεμιστών από την ηπειρωτική Ελλάδα, γεγονότα που συνέβαλαν στην παρακμή του.
Το βίντεο συνδέει την κατάρρευση αυτού του πολιτισμού με τη γέννηση γνωστών μύθων, όπως του Λαβύρινθου και του Μινώταυρου, προτείνοντας ότι οι θρύλοι αυτοί ίσως προέκυψαν από τις μνήμες και τα ερείπια μιας πραγματικής κοινωνίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα