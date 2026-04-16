Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την αναστολή κυρώσεων για ρωσικό πετρέλαιο σε δεξαμενές πλοίων
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανανεώσει την προσωρινή άδεια που είχε δοθεί για να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν πρόκειται να παρατείνει την προσωρινή αναστολή κυρώσεων που επιτρέπει την πώληση ρωσικού πετρελαίου το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα, σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ την Τετάρτη, σε μια απόφαση που συνδέεται με την προσπάθεια ελέγχου των τιμών ενέργειας εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.
Ο Σκοτ Μπέσεντ υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να επεκτείνει το ειδικό καθεστώς που επέτρεπε την εμπορία ρωσικού πετρελαίου το οποίο είχε ήδη φορτωθεί και βρισκόταν σε δεξαμενές πλοίων.
«Δεν θα ανανεώσουμε την άδεια για το ρωσικό πετρέλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε δοθεί προσωρινά προκειμένου να μετριαστεί η ανοδική πίεση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου που προκάλεσε η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει κυρώσεις στους ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας και του Ιράν με στόχο να περιορίσει τα οικονομικά έσοδα των κυβερνήσεών τους.
Όσον αφορά το Ιράν, οι κυρώσεις σχετίζονται με τη συνέχιση του πυρηνικού του προγράμματος, καθώς και με τη χρηματοδότηση οργανώσεων όπως η Χεζμπολά του Λιβάνου.
Τον Μάρτιο, η Ουάσιγκτον είχε προχωρήσει στην έκδοση προσωρινών αδειών που επέτρεπαν την πώληση πετρελαίου από τη Ρωσία και το Ιράν, εφόσον αυτό βρισκόταν ήδη αποθηκευμένο σε δεξαμενές πλοίων στη θάλασσα.
Η απόφαση αυτή στόχευε στην επιβράδυνση της έντονης ανόδου των τιμών πετρελαίου που προκάλεσε η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
🇺🇸🇨🇳🇮🇷⚡️ — U.S. Treasury Secretary Scott Bessent: — April 15, 2026
We will not be renewing the general license on Russian and Iranian oil. pic.twitter.com/DwoUMuj1py
Αντίστοιχη απόφαση και για το ιρανικό πετρέλαιοΤο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την προηγούμενη ημέρα ανάλογη απόφαση και για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται αποθηκευμένο στη θάλασσα, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της πολιτικής πίεσης προς τις δύο χώρες στον ενεργειακό τομέα.
Οι λόγοι επιβολής των κυρώσεωνΣτην περίπτωση της Ρωσίας, οι κυρώσεις αποτελούν απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η οποία προκάλεσε ευρύ κύμα διεθνών περιοριστικών μέτρων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα