Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Μουντιάλ 2026: Κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο το Ιράν μετά τις διαπραγματεύσεις με τη FIFA
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της εθνικής Ιράν, παρά τα γεωπολιτικά ερωτήματα, με αγώνες σε Λος Άντζελες και Σιάτλ τον Ιούνιο
Τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν είχαν δημιουργήσει ερωτηματικά αναφορικά με τη συμμετοχή της χώρας της Νοτιοδυτικής Ασίας στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρόλα αυτά, η αβεβαιότητα αποτελεί παρελθόν και η πατρίδα της Μέσης Ανατολής θα είναι κανονικά στα γήπεδα των ΗΠΑ.
Οι διαπραγματεύσεις με τη FIFA είχαν αίσιο τέλος και έτσι δόθηκε το... πράσινο φως για τη συμμετοχή του στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
Υπενθυμίζουμε πως το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στις 15 και 21 Ιουνίου και την Αίγυπτο στο Σιάτλ, στις 26 Ιουνίου.
Ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έβαλε τέλος σε κάθε ενδεχόμενο αμφισβήτησης για τη συμμετοχή της χώρας του Μεχντί Ταρέμι, με σχετικές δηλώσεις του στο AFP.
Έτσι, συμπληρώθηκε και επίσημα το... 48ο κομμάτι του παζλ του φετινού Μουντιάλ.
Οι δηλώσεις του Ινφαντίνο:
«Το Ιράν θα βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είμαστε ενθουσιασμένοι, γιατί είναι μια πολύ, πολύ δυνατή ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος. Οι αγώνες θα διεξαχθούν εκεί όπου πρέπει, σύμφωνα με την κλήρωση».
Πηγή:www.gazzetta.gr
