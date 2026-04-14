Ο αναμάρτητος υμών πρώτος τον λίθο*…

Κλείσιμο

Επειδή συμπολιτευόμενοι βουλευτές τηλεφωνούσαν στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας επίλυση «προβλημάτων» ψηφοφόρων τους; Λογικό που εξεπλάγησαν, ιδίως οι αντιπολιτευόμενοι βουλευτές. Μήγαρις είχαν ξανακούσει τη λέξη «ρουσφέτι»; Ηταν σκάνδαλο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε, το 2017, την «τεχνική λύση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στήριξε τους κτηνοτρόφους, ώστε από την Κρήτη να δηλώνουν χορτολιβαδικές εκτάσεις στα... Ζαγόρια; Σιγά! Το ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου -και επί Κώστα Σημίτη- λειτουργούσε - με επικεφαλής τον Μιχάλη Καρχιμάκη - Γραφείο Αλληλεγγύης, επικεφαλής ο Μιχάλης Καρχιμάκης. Είμαι βέβαιη ότι ήταν για να δίνει στους ψηφοφόρους του προσκλήσεις για τα γήπεδα! Ολοι οι πρωθυπουργοί -πλην Μητσοτάκη- συγκροτούσαν κυβέρνηση βάσει εκλογικών αποτελεσμάτων ανά περιοχή. Θα μελετούσαν… γεωγραφία. Στα γραφεία των πολιτευόμενων, στην περιφέρεια, απασχολούνται συνεργάτες-συντοπίτες -μεγάλα σόγια και κομματάρχες- εξυπηρετώντας τους συμπατριώτες. Αλλο «ρουσφέτι», άλλο «εξυπηρέτηση»; Μόνο η ψήφος μένει ίδια... Ας βγει ένας να με διαψεύσει.Η άπελπις αντιπολίτευση βρήκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ σκάνδαλο χρησιμότατο, αφού δεν κατόρθωσε να διαλύσει τη δίκη στη Λάρισα. Θυμίστε μου τον λόγο που η Ελλάδα, διαχρονικά, επιστρέφει δισεκατομμύρια στην Ε.Ε., καθώς οι έλεγχοι των επιδοτήσεων γίνονται… τύποις. Διαβάζω με πηχυαίους τίτλους: «Στο Μαξίμου επικρατεί πανικός». Σίγουρα δεν κάνουν πάρτυ, αλλά και δεν καλύπτουν κανέναν. Βουλευτής, υφυπουργός, υπουργός που διέπραξε κατά του Δημοσίου, εκθέτοντας την Ελλάδα, θα υποστεί τα επίχειρα της πράξης του. Οι διαδικασίες που απαιτούνται θα τηρηθούν κατά γράμμα. Σαφής ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του.Ωστόσο, είμαι εγώ που έχω σωρό τις απορίες (έτσι ήμουν ανέκαθεν): Πώς γίνεται ο αρμόδιος υπουργός Πολιτικής Προστασίας να αγνοεί τις επισυνδέσεις που, νόμιμα, έκανε η Αστυνομία; Εντολή ποιος έδωσε; Ο αρχηγός της, στον κάτω όροφο από τον δικό του είναι. Ποια υπηρεσία της Αστυνομίας έκανε τις απομαγνητοφωνήσεις και ποια Αρχή αξιολόγησε ότι βουλευτικό τηλεφώνημα -«αν μπορείτε, να το δείτε»- ποινικοποιείται; Πώς γίνεται να προαναγγέλλεται ότι «έρχονται φάκελοι- φωτιά» και με το νι και με το σίγμα το περιεχόμενό τους; Σίγουρα έβγαλε δελτίο Τύπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μου διέφυγε. Αφήστε που η εισαγγελεύς Κοβέσι έχει πρόβλημα με τα ταχυδρομεία! Αποστέλλει τους φακέλους έναν-έναν. Μάλλον με ταχυδρομική περιστερά! Στο Μαξίμου; «Μεσάνυχτα». Θα απορεί και η κυρία Τσίπρα: Μα είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να μην ελέγχει... «τους αρμούς της εξουσίας»;Σύμπτωση; Οι επισυνδέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν το 2021, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί καθήκοντα από 1ης Ιουνίου 2021. Πότε παρήγγειλε τις επισυνδέσεις; Ποια ελληνική κρατική υπηρεσία ενημερώθηκε; Μπάτε σκύλοι;Σύμπτωση; Οι επισυνδέσεις αφορούν 2019-2025. Διέφυγε στην κυρία εισαγγελέα ότι το 2015, αρμόδια κοινοτική υπηρεσία απαίτησε από την Ελλάδα να μειώσει κατά 10.000.000 στρέμματα τα δεδηλωμένα 24.000.000 στρέμματα. Γιατί; Οποία ερώτησις…Σύμπτωση; Η Ελλάδα κέρδισε την υπόθεση των 10 εκατoμμυρίων στρεμμάτων το 2017 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εφεύρε την «τεχνική λύση» και γέμισαν βοσκοτόπια όρη, νησιά, περιοχές Natura. Χορτολιβαδικές εκτάσεις «ενοικιάστηκαν» από ιδιοκτήτες-φαντάσματα.Συμπτωσάρα; Δεν βρέθηκε ούτε ΕΝΑΣ κτηνοτρόφος, ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, να ζητήσει από βουλευτή του «εξυπηρέτηση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ! Σκοτεινές δυνάμεις αυτενεργούν…Στη Βουλή φτάνει ΚΑΙ του ψύλλου πήδημα. Συζητήθηκαν οι λόγοι που το Δημόσιο, ο ευρύτερος τομέας, υποθάλπουν τη διαφθορά και επωάζουν σκάνδαλα; Γιατί οι πολίτες αναζητούν «μέσον» και διαμεσολάβηση «ισχυρών προσώπων» για να εξυπηρετηθούν; Υπάρχει ΕΝΑΣ βουλευτής στους 300 να ισχυριστεί ότι γονείς και νέοι άνθρωποι δεν του χτυπούν την πόρτα για εύρεση εργασίας; Συζητήθηκε ποτέ γιατί ανεξέλεγκτες δημόσιες υπηρεσίες αντί να υπηρετούν τον πολίτη, στέκονται αδιάφορες, αν όχι εχθρικές; Ο υπαλληλικός κώδικας τιμωρεί; Τα Πειθαρχικά απαλλάσσουν τους πάντες. Λειτουργεί επιτελικό κράτος διά των υπηρεσιακών γραμματέων με αρμοδιότητα το προσωπικό; Ως ανέκδοτο! Η αντιπολίτευση εγκαλεί πάντα την κυβέρνηση. Αν γίνει κυβέρνηση, τότε εγκαλείται από την αντιπολίτευση που υπήρξε κυβέρνηση. Ο αναμάρτητος υμών πρώτος τον λίθον βαλέτω…Ο Σάκης Πεπονής θεσμοθέτησε το 1994 το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού -εγγυητή της πρόσληψης στο Δημόσιο με κριτήρια ικανότητας, προσόντων, εμπειρίας- για να σταματήσει το εξευτελιστικό αλισβερίσι «για μια θεσούλα». Αλλά το ΑΣΕΠ ξέμεινε στο… 1994. Διαδικασία πρόσληψης για να τελεσφορήσει παίρνει χρόνια. Ποιος νέος, με προσόντα, μένει πέντε χρόνια άνεργος για να περατώσει το ΑΣΕΠ τη διαδικασία; Αν, ευτάκτως, λειτουργούσε, χιλιάδες νέοι θα εύρισκαν δουλειά, θα έμεναν εδώ. Πιθανόν, καθυστερήσεις, προβλήματα, οργή, θα μετριάζονταν. Ξέχασα τις κρίσεις των δημοσίων υπαλλήλων στο ΑΣΕΠ. Περιμένοντας πέρασαν χρόνια…Εγιναν, ταυτόχρονα, και πολύ σημαντικά εκσυγχρονιστικά βήματα στο Δημόσιο, στην Υγεία, στην Παιδεία, επειδή δεν χρειάζονταν τη συναίνεση της αντιπολίτευσης. Η έκδοση σύνταξης ήθελε πέντε χρόνια. Η έκδοση «πιστοποιητικών»; Μήνες. Η επίλυση χιλιάδων λιμναζουσών υποθέσεων στις δημόσιες υπηρεσίες; Εφιάλτης του πολίτη. Η ψηφιακή διακυβέρνηση έδωσε άμεσες λύσεις. Στα πολιτικά γραφεία της περιφέρειας πιεστικό το αίτημα «να βρεθεί κρεβάτι σε νοσοκομείο». Τώρα, η αξιοπρέπεια δεν χρειάζεται «μέσον». Μένουν πολλά να γίνουν στην Υγεία, αλλά υπάρχει βούληση, σχέδιο, ενσυναίσθηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, διορίζων ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ προέδρους σε νοσοκομεία, συκοφαντεί και υβρίζει.Ο πολίτης ξέρει… κι όταν αναφέρεται στην κυβέρνηση, στον νου του έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον εμπιστεύεται. Από αυτόν περιμένει να δρομολογήσει λύσεις για τις δυσπλασίες του βαρέως νοσούντος Δημοσίου που εκκολάπτει ποικιλώνυμους ΟΠΕΚΕΠΕδες. Η μετάβασή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δείχνει τον δρόμο. Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του έναν χρόνο για να επιβάλει τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Οργίζομαι ότι η υποκρισία της αντιπολίτευσης -και ενίων εξ ημών- υπερήρε της κεφαλής μας!Υστερόγραφο* Ιωάννης 8: 7, παραβολή της μοιχαλίδος. Τουλάχιστον ο τίτλος του άρθρου συνάδει της Αναστάσεως. Καλή κι Ευλογημένη για όλους.