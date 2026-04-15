Οι αγορές, η ενεργειακή κρίση και η Ελλάδα

Η αισιοδοξία αυτή βασίζεται στην λογική υπόθεση πως φτάσαμε σε εκείνο το σημείο όπου μια συμφωνία για διαφορετικούς λόγους είναι πλέον αναγκαία και από τις δύο πλευρές.Από τη μια ο πρόεδρος Τραμπ, κάθε φορά που οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν την ανιούσα κλονίζοντας τα χρηματιστήρια αλλά κυρίως όταν η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου πλησιάζει στην περιοχή του 5%, βάζει εμπρός τη ρητορική για τη λήξη του πολέμου και γενικά χαμηλώνει τους τόνους.Από την άλλη οι μουλάδες του Ιράν θέλουν να διατηρηθούν στην εξουσία και κατανοούν πως αν οι ΗΠΑ πραγματοποιήσουν την απειλή τους και πλήξουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, το Ιράν θα είναι μια χώρα χωρίς ηλεκτρικό, με προβλήματα υδροδότησης σε μεγάλες περιοχές, η παραπαίουσα οικονομία θα καταρρεύσει και ο πληθυσμός θα βρεθεί αντιμέτωπος με συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ένα πολύ δυσοίωνο σενάριο αν θέλουν να διατηρηθούν στην εξουσία.Ωστόσο η ζημιά του πολέμου στην οικονομία έχει ήδη επέλθει. Οι ειδικοί στα ενεργειακά λένε πως αν σήμερα δια μαγείας σταματούσε η σύγκρουση και επιστρέφαμε στην προηγούμενη κατάσταση, η ενεργειακή κανονικότητα θα επανερχόταν από το Φθινόπωρο και μετά.Ο εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε μόλις χθες ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ισοδυναμούν με τις δύο μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 και την κρίση του φυσικού αερίου το 2022, ταυτοχρόνως. Έχει πληγεί, είπε, το εμπόριο όχι μόνο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και για ορισμένες από τις ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας, όπως τα πετροχημικά, τα λιπάσματα, το θείο και το ήλιο. Το εμπόριο τους έχει διακοπεί πλήρως, εξέλιξη που θα έχει σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Η επαναλειτουργία των Στενών, κατέληξε ο επικεφαλής της ΙΕΑ, αποτελεί τη μοναδική και πιο σημαντική λύση για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση που βιώνουμε.Η απειλή του στασιμοπληθωρισμού έχει επιστρέψει καθώς τόσο η Ευρώπη όσο και η χώρα μας αντιμετωπίζουν συνθήκες που προσομοιάζουν με την κρίση του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Τότε το ενεργειακό σοκ εκτόξευσε τον πληθωρισμό στο 9,4% προκαλώντας ένα κύμα ακρίβειας που επηρέασε σημαντικά το κόστος ζωής, με τις τιμές οι οποίες σε γενικές γραμμές παραμένουν και σήμερα σε ψηλότερα επίπεδα. Ο φετινός προϋπολογισμός καταρτίστηκε με τιμή πετρελαίου 62 δολ. το βαρέλι.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ αν ο πόλεμος λήξει σύντομα και η η μέση τιμή του πετρελαίου κινηθεί σε επίπεδα κάτω από τα 80 δολ. το βαρέλι, τότε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί σε 2,5%.Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή τραβήξει σε μάκρος και η μέση τιμή του πετρελαίου φέτος διαμορφωθεί στα 100 δολάρια -δηλαδή εκεί που είναι σήμερα- τότε ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 4,7% και η ανάπτυξη θα υποχωρήσει κατά 50 μονάδες βάσης.