Ο εκπρόσωπος της Αλβανίας στη Eurovision για τον Ακύλα: Είναι πραγματικά τρελός και λατρεύω το τραγούδι του
Ο εκπρόσωπος της Αλβανίας στη Eurovision για τον Ακύλα: Είναι πραγματικά τρελός και λατρεύω το τραγούδι του
Χρειάζομαι λίγο από την ενέργειά του για να τα καταφέρω, πρόσθεσε ο Άλις
Ενθουσιασμένος με τον Ακύλα παρουσιάστηκε ο εκπρόσωπος της Αλβανίας στη φετινή Eurovision, χαρακτηρίζοντάς τον «τρελό» και επισημαίνοντας πως λατρεύει το τραγούδι του, «Ferto».
Ο Άλις, ο οποίος θα διαγνωνιστεί με το τραγούδι «Nân», ανέφερε επίσης πως χρειάζεται λίγη από την ενέργεια του Έλληνα εκπροσώπου για να μπορεί να τα καταφέρει. Παράλληλα, εξήγησε ποιο είναι το νόημα πίσω από το κομμάτι του και περιέγραψε την εμπειρία του στον διαγωνισμό έχρι στιγμής.
Ο εκπρόσωπος της Αλβανίας είπε αναλυτικά για τον Ακύλα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 15 Απριλίου: «Έχω ακούσει το τραγούδι, δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα, αλλά πρέπει να πω ότι λατρεύω την ενέργειά του. Χρειάζομαι λίγο από την ενέργειά του, έστω το 20%, για να τα καταφέρω. Είναι πραγματικά τρελός και λατρεύω το τραγούδι του».
Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που συμμετέχει στη Eurovision, απάντησε: «Κάθε φορά που με ρωτάνε, λέω το ίδιο πράγμα. Είναι ένα όνειρο για κάθε καλλιτέχνη, ειδικά για νέους καλλιτέχνες όπως εγώ».
Ο Άλις, έπειτα, ανέφερε πως το τραγούδι του σχετίζεται με τη σχέση που έχει με τη μητέρα του: «Το τραγούδι μου μιλάει για τη λαχτάρα μίας μητέρας, για την αγάπη της, για το πώς περιμένει και πόσο αγωνίζεται για τα παιδιά της όταν φεύγουν για να ξεκινήσουν μία νέα ζωή. Οπότε είναι κάπως από προσωπική εμπειρία στη ζωή μου. Όταν έφυγα από τη Σκόδρα για να πάω στα Τίρανα, δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά η μητέρα μου ένιωσε σαν να πήγα σε άλλη χώρα. Οπότε αυτό αφορά τη λαχτάρα της μητέρας και όλα αυτά», είπε.
Ο τραγουδιστής είναι αρκετά αγχωμένος για τον διαγωνισμό, παρόλα αυτά, προσπαθεί να τελειοποιήσει την εμφάνισή του στις πρόβες που κάνει: «Είμαι πολύ αγχωμένος. Φροντίζω όλα στην προετοιμασία να είναι τέλεια», δήλωσε.
Ο Άλις, ο οποίος θα διαγνωνιστεί με το τραγούδι «Nân», ανέφερε επίσης πως χρειάζεται λίγη από την ενέργεια του Έλληνα εκπροσώπου για να μπορεί να τα καταφέρει. Παράλληλα, εξήγησε ποιο είναι το νόημα πίσω από το κομμάτι του και περιέγραψε την εμπειρία του στον διαγωνισμό έχρι στιγμής.
Ο εκπρόσωπος της Αλβανίας είπε αναλυτικά για τον Ακύλα σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 15 Απριλίου: «Έχω ακούσει το τραγούδι, δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα, αλλά πρέπει να πω ότι λατρεύω την ενέργειά του. Χρειάζομαι λίγο από την ενέργειά του, έστω το 20%, για να τα καταφέρω. Είναι πραγματικά τρελός και λατρεύω το τραγούδι του».
Δείτε το βίντεο
Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που συμμετέχει στη Eurovision, απάντησε: «Κάθε φορά που με ρωτάνε, λέω το ίδιο πράγμα. Είναι ένα όνειρο για κάθε καλλιτέχνη, ειδικά για νέους καλλιτέχνες όπως εγώ».
Ο Άλις, έπειτα, ανέφερε πως το τραγούδι του σχετίζεται με τη σχέση που έχει με τη μητέρα του: «Το τραγούδι μου μιλάει για τη λαχτάρα μίας μητέρας, για την αγάπη της, για το πώς περιμένει και πόσο αγωνίζεται για τα παιδιά της όταν φεύγουν για να ξεκινήσουν μία νέα ζωή. Οπότε είναι κάπως από προσωπική εμπειρία στη ζωή μου. Όταν έφυγα από τη Σκόδρα για να πάω στα Τίρανα, δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά η μητέρα μου ένιωσε σαν να πήγα σε άλλη χώρα. Οπότε αυτό αφορά τη λαχτάρα της μητέρας και όλα αυτά», είπε.
Ο τραγουδιστής είναι αρκετά αγχωμένος για τον διαγωνισμό, παρόλα αυτά, προσπαθεί να τελειοποιήσει την εμφάνισή του στις πρόβες που κάνει: «Είμαι πολύ αγχωμένος. Φροντίζω όλα στην προετοιμασία να είναι τέλεια», δήλωσε.
Το τραγούδι του Άλις για τη EurovisionΟ Άλις θα διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου στη Βιέννη, στη 13η θέση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
