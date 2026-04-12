Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε το ξημέρωμα της Μεγάλης Τετάρτης στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, έστω με ημερομηνία λήξης 14 ημερών και με αρκετά ερωτηματικά για το πώς θα λειτουργήσει και αν θα οδηγήσει σε οριστική παύση των εχθροπραξιών, είναι το μεγάλο, σοβαρό και πάρα πολύ ελπιδοφόρο νέο των ημερών

Είναι, αν συμβεί οριστικά και τελειώσει ο πόλεμος -μακάρι-, μια πραγματική Ανάσταση για την ανθρωπότητα, για την παγκόσμια ειρήνη γιατί, ας μην το ξεχνάμε, άγιες ημέρες που είναι, πάνω απ’ όλα προέχει η αξία της ανθρώπινης ζωής.



Και μαζί φυσικά με τις οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες, εφόσον συνεχιζόταν, θα άρχιζαν να διογκώνονται και να γίνονται πραγματικά αβάσταχτες. Μια νέα ενεργειακή κρίση, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει και αυτό φαίνεται από τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου διεθνώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή τη διασπορά της ακρίβειας παντού σε όλη την «οικονομική αλυσίδα», θα δημιουργούσε πληθωριστικές πιέσεις και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς όλων των χρηματοοικονομικών οίκων, ήταν θέμα δύο μηνών να «βουτήξει» η παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.



Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, από αυτό το death spiral της παγκόσμιας οικονομίας θα ήταν αναπόφευκτο να ξεφύγει και η Ελλάδα, ήδη ακρίβυναν τα καύσιμα σχεδόν αμέσως και αυτομάτως και οι τιμές στην αγορά, θα έλεγα και λίγο πιο… αφύσικα απ’ ό,τι περιμέναμε, μιας και η κερδοσκοπία καραδοκεί παντού. Το αμέσως επόμενο κακό που θα μας έβρισκε θα ήταν η μείωση του τουρισμού πάνω ακριβώς στην εκκίνηση της σεζόν και ενώ αναμένεται μια πολύ καλή χρονιά. Ο τουρισμός για εφτά μήνες τον χρόνο αποτελεί την κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας και όπως είναι γνωστό, αμέσως ή εμμέσως, ζει πάνω από τη μισή χώρα από τα 38 εκατομμύρια ευρώ τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο και αφήνουν 23,5 δισ. ευρώ. Αντιθέτως, η λήξη του πολέμου θα ωφελήσει σημαντικά τον ελληνικό τουρισμό, γιατί το πιο πιθανό είναι πολλοί περισσότεροι τουρίστες να κατευθυνθούν προς την ασφαλή Ελλάδα απ’ ό,τι στις χώρες του Κόλπου, την Τουρκία και την Αίγυπτο, που φυσικά είναι πιο επικίνδυνοι προορισμοί σε περίπτωση νέας ανάφλεξης.



Στα αμιγώς εσωτερικά, τα δικά μας, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές, αν και τυπικά έχουμε ακόμα περί το έναν χρόνο, όπως και να το πάρει κανείς, το χρονικό διάστημα είναι ορατό.



Τα δύο μεγάλα ζητήματα που θα πρέπει να θεωρούνται σημαντικά εμπόδια πριν από τις κάλπες είναι: πρώτον, αυτό καθαυτό το καλοκαίρι, δηλαδή η τουριστική περίοδος που ουσιαστικά ξεκινάει σε λίγες ημέρες (αν δεν ξεκίνησε) και πλην εκτάκτων γεγονότων ουδείς θέλει να διαταράξει την πιο παραγωγική περίοδο για το ΑΕΠ της χώρας, ειδικά αν έχουμε και δεύτερο γύρο κάλπης, μιας και δεν μοιάζει να μπορεί η Ν.Δ. να πάρει αυτοδυναμία. Δεύτερον, οι δύο τελευταίες δόσεις του Ταμείου Ανάκαμψης με την παράδοση των περίπου 220 τελευταίων έργων θα δώσουν στη χώρα 5,5 δισ. ευρώ και πρέπει να παραδοθούν -έχουν διορία- έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αρα, έως τότε… τρέχουμε για να παραδοθούν.



Από εκεί και μετά, δηλαδή από το ορόσημο της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, η χώρα θα είναι σε προεκλογική περίοδο, επομένως όσο πιο σύντομα ολοκληρωθεί τόσο καλύτερα για την οικονομία και την αγορά θα είναι. Αρκεί να προκύψει και μια κυβέρνηση και όχι μια νέα περιπέτεια για τη χώρα.

12.04.2026, 08:10