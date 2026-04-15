Υπεβλήθη σε εμβολισμό ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης: Πήγε καλά, σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάστασή του
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει διασωληνωμένος σε ΜΕΘ του Ευαγγελισμού - Στο νοσοκομείο βρέθηκαν νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου
Σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.
Όπως ενημέρωσε ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Τάσος Γρηγορόπουλος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο κ. Μυλωνάκης υπεβλήθη σε εμβολισμό και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου. «Σήμερα το πρωί, περί τις 9:30, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από έντονο λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη. Έγινε εμβολισμός, απλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής.
Νωρίτερα το ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού ανέφερε: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».
Σύμφωνα με πληροφορίες ο εμβολισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του, με τους γιατρούς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.
Υπενθυμίζεται ότι Γιώργος Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στο νοσοκομείο μετέβη νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση του στενού του συνεργάτη.
Εκεί βρέθηκαν επίσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο αναπληρωτής υπ. Μετανορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του, δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου.
Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός βρέθηκε και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.
«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», δήλωσε νωρίτερα για τον Γιώργο Μυλωνάκη ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Χατζηδάκης: «Είμαστε συγκλονισμένοι»
Όπως σημείωσε σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8 ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ θα δίνονται από το νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα