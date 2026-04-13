Ο ξεχωριστός Στέφανος Μπορμπόκης

Κλείσιμο

Δυστυχώς, όχι η μοναδική.Τότε βίωσε τον πρώτο του υποβιβασμό -ένα γεγονός αδιανόητο- και ο οργανισμός έδειχνε αδύναμος να διαχειριστεί το σοκ.Η ομάδα βρέθηκε στα πρόθυρα της διάλυσης: τα χρέη ήταν περίπου 1,2-1,5 δισεκατομμύρια δραχμές (ποσό τεράστιο εκείνη την εποχή), διοίκηση δεν υπήρχε οπότε προφανώς δεν υπήρχαν και χρήματα για μεταγραφές.Στην τεχνική ηγεσία είχε επιστρέψει ο Γιώργος Φοιρός, ένα χρόνο μετά την απομάκρυνσή του από τη διοίκηση Γράντα, και όπως έχει αναφέρει σε μετέπειτα συνεντεύξεις του: «Ξεκινήσαμε με 5-6 ποδοσφαιριστές. Δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για να έχουμε μπάλες στις προπονήσεις. Ο Super 3 έβαζε χρήματα από την τσέπη του για να πηγαίνουμε στα παιχνίδια».Ο ρόλος του Γιώργου Φοίρου ήταν καταλυτικός καθώς, επί της ουσίας, λειτουργούσε σαν μάνατζερ, προσεγγίζοντας κάποιους αξιόλογους ποδοσφαιριστές και πείθοντάς τους να υπογράψουν για ψίχουλα, καθώς το μπάτζετ ήταν ανύπαρκτο.Ωστόσο η επιλογή που προκάλεσε τη μεγαλύτερη μουρμούρα, στις τάξεις των οπαδών της ομάδας, ήταν αυτή του Στέφανου Μπορμπόκη: την προηγούμενη σεζόν είχε αγωνιστεί στον Ηρακλή αλλά επί της ουσίας ήταν η σημαία του ΠΑΟΚ στα 90s.Ο Μπορμπόκης βρίσκονταν στα τελειώματα της ποδοσφαιρικής του καριέρας αλλά για τα δεδομένα της κατηγορίας ήταν χρήσιμος, ωστόσο εξαιτίας του «ασπρόμαυρου» παρελθόντος αρχικά είχε αντιμετωπιστεί με καχυποψία από τους οπαδούς του Αρη.Ο ίδιος έχει αναφέρει παλιότερα: «Στην αρχή ο κόσμος με αποδοκίμαζε και προβληματίστηκα. Ο Φοιρός όμως μου είχε πει ‘’στο τέλος της σεζόν οι ίδιοι θα σε χειροκροτήσουν’’».Και αυτό ακριβώς έγινε.Ο Μπορμπόκης τόσο με την παρουσία του τόσο εντός αγωνιστικού χώρο όσο και στα αποδυτήρια κατάφερε, γρήγορα, να κερδίσει την εκτίμηση των Αρειανών.Μπορεί να πέτυχε μόνο δύο τέρματα αλλά σε πολλά ματς είχε ηγετικό ρόλο.Το επισφράγισμα αυτής της εκτίμησης αποτυπώθηκε με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα στο Χαριλάου, τη στιγμή που έγινε αλλαγή, σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν - κι ενώ είχε εξασφαλιστεί η άνοδος.