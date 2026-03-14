Ελ Κααμπί και Ταρέμι έκλεψαν την παράσταση στην Κρήτη

Τούτη την φορά πήγε ξανά στην Κρήτη, στο ίδιο γήπεδο, με τον ίδιο αντίπαλο και το πρόσωπο της ομάδας από το μεγάλο λιμάνι της χώρας ήταν διαφορετικό προς το καλύτερο. Ένας σοβαρός Ολυμπιακός δεμένος, πάτησε περιοχή, έπαιξε πιο σωστά για να απειλήσει και ήταν αποφασισμένος. Οι Κρητικοί κλασικά, ήθελα να δείξουν τα… αμυντικά τους δόντια, έχοντας τέσσερα στόπερ στην πεντάδα της άμυνάς τους (ο Κωστούλας πήγε δεξιά από τον Κόντη), αλλά επιθετικά ήταν ανήμποροι να αντιδράσουν απέναντι σε μια άμυνα που δεν τρώει και εύκολα γκολ. Αν πρέπει να σταθώ στα ξεχωριστά της αναμέτρησης και αυτά που είναι άξια αναφοράς, θα ξεκινήσω με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Στα 80 πλέον τέρματα ο Μαρονικός με τα ερυθρόλευκα και τι καλύτερο δώρο αυτά τα γκολ λίγες ώρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με την ομάδα.Στο πρώτο τέρμα, εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική συνεργασία Νασιμέντο, Ορτέγκα, την σέντρα του Αργεντίνου και άφησε «βιδωμένο» τον Κρίσμανιτς (ακόμα τον ψάχνει) στο χορτάρι. Τρομερή κεφαλιά και 0- 1. Το δεύτερο το γκολ έβαλε κερδίζοντας κάμποσες κόντρες και αφού είχε προηγηθεί μια εξαιρετική ενέργεια του -για άλλη μια φορά- πολύ καλού Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Ολυμπιακός είχε όλους τους παίκτες του σε καλή κατάσταση, δεν υπήρχε κάποιος που υστέρησε και όλα έγιναν ακόμη πιο εύκολα όταν ήρθε το δεύτερο τέρμα. Σε εκείνα τα δέκα λεπτά πριν μπει το γκολ, ο ΟΦΗ είχε πάρει το κέντρο, αλλά και αυτό το «έσβησε» ο Μεντιλίμπαρ λίγο πιο μετά βάζοντας Σιπιόνι- Μουζακίτη, αφού οι Νασιμέντο- Γκαρσία ήταν εξαιρετικοί, αλλά κουράστηκαν.Το επόμενο πολύ… ξχωριστό σε αυτό το ματς, έχει να κάνει με το τρίτο γκολ. Θα αναρωτηθείτε «μα τι ξεχωριστό να έχει ένα πέναλτι;» Κι όμως… Ο Ταρέμι που το κέρδισε, ξέρουμε ότι είναι καλός παίκτης, αλλά απέδειξε ότι είναι και πολύ καλός συμπαίκτης. Έδωσε την μπάλα στον Μουζακίτη και μαζί την ευκαιρία στον νεαρό συμπαίκτη του να σημειώσει το πρώτο φετινό του τέρμα και να ανεβάσει την ψυχολογία του. Μεγάλη κίνηση από αυτές που οι οργανισμοί και οι προπονητές δεν τις αφήνουν να περάσουν απαρατήρητες. Στα γενέθλια του Μεντιλίμπαρ λοιπόν, η ομάδα του, του έκανε ένα δώρο. Απέφυγε την όποια παγίδα μπορεί να είχαν στήσει οι Κρητικοί και περιμένει το τελευταίο ματς με την ΑΕΛ στο «Καραϊσκάκης» για να δει με πόσους βαθμούς και σε ποια θέση θα είναι όταν θα ξεκινήσουν τα play offs της Super League.Ένας Μαρονικός και ένας Ιρανός λοιπόν, δυο παίκτες που ο προπονητής τους, γουστάρει να τους έχει «πακέτο» στην ενδεκάδα, δυο παιδιά που είχαν και το Ραμαζάνι για κάμποσο διάστημα, έκλεψαν το μεγαλύτερο μέρος της παράστασης στο Παγκρήτειο. Και κακά τα ψέματα, από αυτούς τους δυο κρίνονται πολλά για το αν ο Ολυμπιακός ξαναβρεί το άγριο αγωνιστικό του πρόσωπο και πετάξει στα σκουπίδια όση αμφισβήτηση γεννήθηκε το προηγούμενο διάστημα…