Ο Ολυμπιακός και το εύκολο γκολ…

Αυτή ήταν η μοναδική τελική του Παναιτωλικού στον στόχο. Είχε άλλες τρεις στο… πουθενά. Η ομάδα του Αγρινίου δεν πήγε στον Πειραιά να παίξει ταμπούρι, προσπάθησε και έχασε. Ποια είναι η μοναδική αλήθεια της αναμέτρησης; Ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει κερδίσει πολύ πιο άνετα. Δεν το έκανε όμως και ο Μεντιλίμπαρ πολύ σωστά τόνισε ότι δεν πρέπει να αφήνεις… ζωντανό τον αντίπαλο σε έναν αγώνα τέτοιο. Γιατί ναι, η φάση που σας περιέγραψα έγινε με το σκορ 1- 0. Η γλώσσα τον αριθμών ήταν κατακόκκινη. Οι πρωταθλητές είχε 27 τελικές με 9 στον στόχο. Για τον Παναιτωλικό τα είπαμε, 4- 1.Τα κόρνερ 12- 4 και 73% η κατοχή των γηπεδούχων. Το κόρνερ του Τσικίνιο έδωσε την ευκαιρία στο κεφάλι του Πιρόλα να πάρει εκδίκηση για όσα τράβηξε μετά το ματς με την Λεβερκούζεν. Αναφέρομαι στον τραυματισμό, στα αίματα κλπ. Ακολούθησε μια μονότονη αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός με Νασιμέντο και Αντρέ Λουίς, με Τσικίνιο στήριγμα στον Ταρέμι και Ντάνι Γκαρθία με Σιπιόνι στα χαφ. Είδαμε επιτέλους και Καλογερόπουλο μετά από καιρό δίπλα στον Πιρόλα. Στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ ο Καλογερόπουλος, είναι ο αντικαταστάτης του Ρέτσου.Προσωπικά δεν θα με χάλαγε όταν δεν μπορεί ο Ιταλός να πάει αριστερό στόπερ ο Παναγιώτης και δεξιά ο Καλογερόπουλος, αλλά κουμάντο σε μια ομάδα κάνει πάντα ο προπονητής (και έτσι πρέπει) και ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί τον Μπιανκόν πιο μπροστά από τον Έλληνα αμυντικό. Ο Βάσκος είδε λοιπόν την ομάδα του να παίζει, να βάζει κάτω την μπάλα, να ψάχνει τρόπους και να χάνει ευκαιρίες. Τελικά προς την… δύση του ματς ήρθε ο Γιαζίτσι να βάλει το έβδομο προσωπικό του τέρμα και να τελειώσει τον αγώνα.Ο Ολυμπιακός δυσκολεύετε να σκοράρει τώρα τελευταία και αυτό είναι ένα ζήτημα. Επέστρεψε με νίκη στην Superleague μετά από μια ήττα και μια ισοπαλία. Το ‘χε ανάγκη το τρίποντο και για την βαθμολογία και για την ηρεμία. Το τέλειο θα ήταν να ‘χε… καθαριστεί το ματσάκι πιο νωρίς για να ταξιδέψει και πιο εύκολα το μυαλό στο Λεβερκούζεν, αλλά οκ, συμβόλαια με το πως θα εξελίσσεται ένας αγώνας δεν μπορεί να υπογραφεί. Παίζουν δυο ομάδες.Τώρα ο επόμενος σταθμός είναι η Γερμανία και το παιχνίδι το βράδυ της Τρίτης. Ξεκουράστηκαν αρκετοί από αυτούς που θα χρειαστούν να τα δώσουν όλα για όσες ελπίδες έχουν απομείνει στο Λεβερκούζεν. Για να δούμε…