Στον Ολυμπιακό «έσφιξαν τα γάλατα» και το πρόγραμμα αγριεύει

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» που συμπλήρωσε δυο υπέροχα χρόνια στο μεγάλο λιμάνι. Υπέροχα και για τον ίδιο και για την ομάδα του. Έγινε ντόρος στα ποδοσφαιρικά στέκια ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκαν οι πρωταθλητές της χώρας μας, η κριτική βάρυνε και παίκτες και προπονητή, αλλά στο ποδόσφαιρο όπως και στην ζωή το μόνο που είσαι υποχρεωμένος να κάνεις είναι να δεις την επόμενη ημέρα. Και η επόμενη ημέρα βρίσκει τους Πειραιώτες πρώτα στην Λιβαδειά και μετά στο σπίτι τους για το Champions League.Κάποιοι από τους φίλους της ομάδας έχουν στρέψει το ενδιαφέρον και την κάψα τους στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Λογικό θα πει κάποιος. Μπορεί να είναι πραγματικά μια τρομερή μάχη απέναντι στην γερμανική ομάδα για την ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διοργάνωσης, όπως όμως είναι σχηματισμένη η βαθμολογία και μετά και την ήττα από το «τριφύλλι», ο αγώνας με τον Λεβαδειακό, «καίει» το κόκκινο στρατόπεδο. Εξάλλου, η ίδια η βαθμολογία είναι ο καθρέφτης για την δυναμική και την φετινή παρουσία των Βοιωτών, οι οποίο πάντως προέρχονται από την μεγάλη αναμέτρηση του δεύτερου κυπελλικού ημιτελικού κόντρα στον ΟΦΗ.Το αν η πίεση, το στρες, το άγχος και γενικά όλα τα συναισθήματα που προκλήθηκαν από το Λεβαδειακός- ΟΦΗ, κουβαληθούν από τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν το ξέρουμε. Αλλά συνάμα δεν ενδιαφέρει και τον Μπεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός το πρωί της Τετάρτης έκανε μια σκληρή προπόνηση (μετά το ρεπό της Τρίτης) και σίγουρα «έσφιξαν τα γάλατα». Εξάλλου για να μην το ξεχνάμε, σιγά- σιγά η κανονική διάρκεια στο πρωτάθλημα της Super League μπαίνει στην τελική ευθεία.Η ΑΕΚ μόλις περάσει το παιχνίδι της στην Τούμπα έχει το πιο εύκολο πρόγραμμα απ’ όλα. Αναφέρω την Ένωση γιατί αυτή την στιγμή είναι πρώτη. Εντάξει, δέχομαι πως όλα σχετικά είναι και ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις αποτελέσματα, όμως η τοποθέτησή μου έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το ποιους έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του Νίκολιτς και ποιους Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ που επίσης διεκδικούν τον τίτλο και έχουν να κοντραριστούν κιόλας στις 8 Μαρτίου στο «Καραϊσκάκης». Για να δούμε λοιπόν τι θα φέρει στους «ερυθρόλευκους» η… αγριάδα του προγράμματός τους από ‘δω και πέρα…