Οι αχάριστοι και προκλητικοί Αλβανοί

Το protothema.gr ήταν το πρώτο μεγάλο σάιτ που ανέδειξε το θέμα (η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες δημοσιεύσεις έγιναν από σάιτ των Ιωαννίνων) και ακολούθησαν και όλα τα υπόλοιπα ΜΜΕ, όπου το θέμα έλαβε μεγάλη έκταση. Ο Hoxha είχε κάνει μια σειρά από προκλητικές αναρτήσεις, ανάμεσά τους μία στην Κόνιτσα, όπου σχημάτισε τον δικέφαλο αετό, ένα ακόμα ελληνικό σύμβολο που έχουν οικειοποιηθεί οι Αλβανοί, κάτω από την ιστορική γέφυρα της κωμόπολης όπου είναι τοποθετημένη η ελληνική σημαία.Ο Hoxha έκανε δηλώσεις στα αλβανικά ΜΜΕ όπου τόνισε ότι του ζητήθηκε να «εξαφανιστεί από το ελληνικό έδαφος» (υπάρχει και άλλη ηπιότερη εκδοχή, «βγες από το ελληνικό έδαφος»), ενώ η Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων (UGSH) αντέδρασε κάνοντας λόγο για «ακραίο μέτρο» και για κύκλους «πολιτικού και εθνικιστικού εξτρεμισμού στην Ελλάδα». Για τον Hoxha διαβάσαμε ότι είχε εμπλακεί και στην υπόθεση της Χιμάρας όπου δημιουργούσε προβλήματα στους Έλληνες μειονοτικούς. Κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη γι’ αυτό, θα επανέλθουμε με περισσότερα στοιχεία.Το να μιλούν για εθνικισμό οι Αλβανοί είναι τουλάχιστον φαιδρό και ανυπόστατο. Πριν λίγους μήνες είχαμε δημοσιεύσει τον χάρτη της «Μεγάλης Αλβανίας» όπως είχε παρουσιαστεί σε επίσημο στρατιωτικό περιοδικό («USHTRIA») της γειτονικής χώρας και όχι στο facebook κάποιου φανατικού. Μιας Αλβανίας, που εκτός από την Ήπειρο, περιλάμβανε την Κέρκυρα, τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και έφτανε νότια της Άρτας. Όχι, το Αγρίνιο τουλάχιστον δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτόν τον ανιστόρητο χάρτη, αλλά η Αμφιλοχία είναι στα όρια… Όπως έγραψαν κάποιοι αναγνώστες, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, το δημοσίευμα εξαφανίστηκε… Ποιοι είναι λοιπόν οι, θρασύδειλοι μάλιστα, εθνικιστές; Έχει δημοσιευθεί σε επίσημο ελληνικό έντυπο, ανάλογος χάρτης που να περιλαμβάνει τη Βόρειο Ήπειρο; Το τι δημοσιεύει ο κάθε ιδιώτης (κάποιοι φτάνουν τα όρια της Ελλάδας ως την Ινδία, λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου) είναι δικό του θέμα. Και μια και αναφερθήκαμε στον Μεγάλο Μακεδόνα στρατηλάτη υπάρχει μια εργώδης προσπάθεια από τους Αλβανούς να τον παρουσιάσουν ως Ιλλυριό! Ακολουθούν τα βήματα όσων κατοικούν στη λεγόμενη «Βόρεια Μακεδονία» που τον θεωρούν επίσης «δικό» τους. Οι Αλβανοί ισχυρίζονται μάλιστα ότι η μητέρα του Ολυμπιάδα ήταν πριγκίπισσα των Ιλλυριών! Φυσικά, η Ολυμπιάδα ήταν πριγκίπισσα των Μολοσσών της Ηπείρου, ενώ, όπως έχουμε αναφέρει και σε άρθρο μας, πριν ξεκινήσει την εκστρατεία του στην Ασία, ο Αλέξανδρος εκστράτευσε και κατατρόπωσε γειτονικούς εχθρικούς λαούς, όπως τους Ιλλυριούς.Δηλαδή, αν δεχτούμε τους αλβανικούς ισχυρισμούς, ο Αλέξανδρος εκστράτευσε εναντίον του λαού του, εξολόθρευσε, προφανώς, κάποιες χιλιάδες πολεμιστές του και έπειτα ξεκίνησε για την Ασία με κάποιους Μακεδόνες, τους οποίους γνώρισε τυχαία (;). Και κατευθύνθηκε στην Ασία για να εκδικηθεί τους Πέρσες που είχαν επιτεθεί στους Έλληνες! Το κακό, δεν είναι ότι τα γράφουν αυτά 5-10 περίεργοι, αλλά το ότι τα πιστεύουν και τα αναπαράγουν χιλιάδες. Μια άλλη ιστορική παραχάραξη των Αλβανών είναι γλωσσική. Βρίσκουν δύο τρία γράμματα μιας αλβανικής λέξης, συνήθως ονόματος προσώπου ή τοποθεσίας, τα απομονώνουν σε μια ελληνική λέξη και εκ των υστέρων ισχυρίζονται ότι η ελληνική λέξη προέρχεται από την αλβανική!Για παράδειγμα, η Ημαθία δεν είναι η περιοχή της Μακεδονίας που όλοι γνωρίζουμε και αναφέρεται μάλιστα από τον Όμηρο στην «Ιλιάδα», αλλά η περιοχή του ποταμού Mati (Μάτι ή Ματ) στην κεντροβόρεια Αλβανία! Υπάρχει σκοπιμότητα στην αναφορά μας αυτή, πολύ σύντομα θα την αξιοποιήσουμε σε ένα άκρως ενδιαφέρον άρθρο.Αλλά και ο δικέφαλος αετός που σχημάτισε ο Artan Hoxha (και όχι μόνο αυτός βέβαια) και φυσικά αποτελεί εθνικό σύμβολο των Αλβανών είναι πανάρχαιο σύμβολο διάφορων ασιατικών λαών, ενώ δικέφαλος αετός σε κόσμημα βρέθηκε και στις Μυκήνες και χρονολογείται από το 1.600 π.Χ.Όσο για τους επόμενους αιώνες, χρησιμοποιήθηκε σαν σύμβολο από τον Ανδρόνικο Β’ Παλαιολόγο από το 1261. Πού είπαμε ότι βρίσκονταν οι Αλβανοί τότε;Ας έρθουμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που μάλλον οι νεότεροι το αγνοούν. Κατηγορούν οι Αλβανοί τους Έλληνες ως ρατσιστές. Ποιοι υποδέχτηκαν, ίσως με επιφυλάξεις μερικοί, το 1990-1991 τους Αλβανούς, μετά από 45 χρόνια αυταρχικής διακυβέρνησης από τους Χότζα (κυρίως) και Αλία; Μήπως οι Έλληνες; Οι αγαπημένοι των Αλβανών και συνιδρυτές του κράτους τους (μαζί με τους Αυστριακούς) Ιταλοί μήπως τους πετούσαν στη θάλασσα; Το πολεμικό σκάφος «Sibilla» το οποίο στο στενό του Οτράντο στις 28 Μαρτίου 1997 εμβόλισε το αλβανικό «Kater I Rades» με αποτέλεσμα 83 επιβαίνοντες Αλβανοί σε αυτό να πνιγούν (ανάμεσά τους 61 μητέρες με παιδιά) ήταν ελληνικό ή ιταλικό; Στις ελληνικές φυλακές σήμερα (περισσότερα στοιχεία σε άλλο άρθρο μας) από τους 13.065 κρατούμενους, οι 1.515 (ποσοστό 16%) είναι Αλβανοί. Αντιπαραθέτουν οι Αλβανοί το (αντ)επιχείρημα «ναι, αλλά οι περισσότεροι είμαστε οικογενειάρχες, νομοταγείς κ.λπ.».Συγγνώμη, αυτό το θεωρούμε αυτονόητο. Θα έπρεπε δηλαδή όσοι Αλβανοί έρχονται στην Ελλάδα να είναι εγκληματίες, αλλά χατιρικά, υπάρχουν και χιλιάδες οικογενειάρχες; Και φυσικά, υπάρχουν πολλοί παραβατικοί Έλληνες που συνεργάζονται σε εγκληματικές δραστηριότητες με Αλβανούς και όχι μόνο. Δεν είναι τυχαία η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του εγκλήματος στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια…Για την παραβατική τους συμπεριφορά επικαλούνται ορισμένοι Αλβανοί την άσχημη αντιμετώπισή τους από τους Έλληνες εργοδότες τους (καθυστέρηση της πληρωμής τους ή ακόμα και μη καταβολή των δεδουλευμένων, αυταρχική συμπεριφορά κ.λπ.). Αν γινόταν αυτό μόνο στους Αλβανούς, θα το δεχόμασταν και θα καυτηριάζαμε με άρθρα τους κακούς Έλληνες. Δυστυχώς, η ίδια συμπεριφορά υπάρχει και σε Ελληνίδες και Έλληνες, νέα παιδιά κατά κανόνα, από τους κακούς εργοδότες και «επεκτείνεται» και σε καταξιωμένους επαγγελματίες…Ας μας πουν τέλος, όσοι Αλβανοί κατηγορούν την Ελλάδα και τους Έλληνες, αν είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αν στέλνουν «μαύρα» χρήματα στην πατρίδα τους, πώς ορισμένοι που δουλεύουν πραγματικά σκληρά, μέσα σε μια δεκαετία φτιάχνουν βίλες ή και ξενοδοχεία στην Αλβανία, πώς σπουδάζουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό κ.ά. Προσωπικά δέχομαι ότι υπάρχει από ορισμένους Έλληνες μια προκατάληψη απέναντι σε κάποιους Αλβανούς, γι’ αυτήν όμως ευθύνονται οι ίδιοι οι Αλβανοί με τις πράξεις τους. Να είναι νόμιμοι στην Ελλάδα και να σέβονται τη χώρα, που έχει όσο καμία άλλη βοηθήσει τη δική τους. Το κόμπλεξ δε του Έντι Ράμα (αλήθεια εκείνη η έκθεση ζωγραφικής με έργα του στην Αθήνα πήγε καλά ή πούλησε μόνο τα τελάρα των πινάκων του σε κάποιον λαϊκατζή;) απέναντι στην Ελλάδα είναι φοβερό.Το καλοκαίρι όταν η Αλβανία είχε να αντιμετωπίσει μεγάλες πυρκαγιές, αρνήθηκε να δεχτεί ελληνική βοήθεια από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, καθώς η χώρα μας δεν είχε μεγάλες πυρκαγιές τότε, και απευθύνθηκε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που έστειλε στην Αλβανία δύο ελληνικά Canadair! Εννοείται ότι μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία κάηκαν στην Αλβανία μερικές χιλιάδες στρέμματα γης…Θεωρητικά, ο Artan Hoxha δεν μπορεί να έρθει πάλι στη χώρα μας από την Κακαβιά και τις άλλες επίσημες συνοριακές διαβάσεις. Πρακτικά, το έχουμε γράψει δεκάδες φορές χωρίς καμία απάντηση από τους αρμόδιους φορείς, υπάρχουν αμέτρητα σημεία της ελληνοαλβανικής μεθορίου που είναι αφύλακτα και η είσοδος στη χώρα μας είναι άνετη. Την ίδια ώρα, Αλβανοί συνοριακοί φρουροί, με τη συνδρομή της Frontex δεν επιτρέπουν σε κανέναν την είσοδο στη γειτονική χώρα! Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στο χωριό Κοσοβίτσα, που όπως έχουμε γράψει χωρίστηκε στα δύο με τα τεχνητά σύνορα που επιβλήθηκαν μπορούν να πάνε κάτοικοι της Αγίας Μαρίνας (του άλλου μισού χωριού που έμεινε στην Ελλάδα) μόνο για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν τους τάφους των προγόνων τους στο νεκροταφείο (της Κοσοβίτσας)… Ας τα βλέπουν αυτά κάποιοι στην Ελλάδα μήπως και πράξουν τα αυτονόητα, όπως και στην περίπτωση Hoxha…