Είναι ντέρμπι κορυφής αλλά όχι αποδείξεων για την ΑΕΚ

Πέρυσι δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός, πρόπερσι δεν έπειθαν και οι δύο παρότι ήταν κοντά στην κορυφή. Στη σεζόν που τρέχει μπορούμε πλέον δεδομένα να πούμε πως ο Παναθηναϊκός θα το πάει μέχρι τέλους και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι καλύτερη και σίγουρα πληρέστερη από πέρυσι την δεδομένη χρονική περίοδο οπότε είναι δεδομένη διεκδικήτρια. Υπάρχει και θα υπάρχει στη μάχη του τίτλου και ο Ολυμπιακός, ακόμη κι αν χθες το βράδυ έχανε δυο πόντους από προβάδισμα με δύο γκολ ενώ ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά θέματα που θα τον εμποδίσουν από το να είναι σοβαρός διεκδικητής κι ας βρίσκει με διάφορους τρόπους κάποιες νίκες που δεν δικαιούται. Θα είναι πρωτάθλημα των τριών του Λεκανοπεδίου το φετινό κι αυτό δεν θα αλλάξει με οποιοδήποτε αποτέλεσμα σήμερα. Αυτό το λένε σχεδόν όλοι αν και είναι σίγουρο πως ο ηττημένος το βράδυ θα έχει γκρίνια.Λέγεται και κάτι άλλο όμως με το οποίο διαφωνώ. Η ΑΕΚ παρά τις συγκυρίες και κυρίως το πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπου παίζει στην κορυφαία διοργάνωση μην ξεχνάμε, δεν έχει να αποδείξει κάτι απόψε. Ούτε η ομάδα, ούτε ο Νίκολιτς. Όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά σε ένα ντέρμπι, πόσο περισσότερο σε αυτό που αγωνίζονται οι δύο ομάδες που πείθουν περισσότερο από όλες πως μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι αήττητη πάνω από ένα χρόνο στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό δεν της εξασφαλίζει τον τίτλο αλλά σίγουρα κάτι δείχνει. Κι αυτό που δείχνει πάνω από όλα είναι πως ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα, ο Μάριος Ηλιόπουλος και αυτό το γκρουπ παικτών έχουν φτιάξει όλοι μαζί, ο καθένας από την θέση του, μια ομάδα κορυφής για το Ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα παίζουν κι άλλες ομάδες που έχουν κόσμο και πολύ δυνατές οικονομικά και όχι μόνο διοικήσεις που εξασφαλίζουν πως θα έχουν καλό ρόστερ και καλούς προπονητές αν κάνουν σωστές επιλογές. Στην ΑΕΚ αυτές οι σωστές επιλογές έχουν γίνει και έχει αποδειχτεί στην πράξη. Πρωτάθλημα, πορεία στην Ευρώπη, Champions League και μια ομάδα πολύ δυνατή και ξεκάθαρη διεκδικήτρια και στη σεζόν που τρέχει. Αυτό δεν αλλάζει με δύο εκτός έδρας ήττες στο Champions League, από την… αδύναμη Σαχτάρ που προχθές κλήθηκαν δυο παίκτες της στην Εθνική Βραζιλίας, και την Σίτι, ούτε επειδή στον Τούμπα δεν είχε την απαιτούμενη σοβαρότητα να αξιποίησει το εκπληκτικό εικοσιπεντάλεπτο που έκανε με… 9 παίκτες, ελέω κανονισμού, στο δεύτερο ημίχρονο…Το αποψινό μεγάλο ντέρμπι θα κρίνει την φωτογραφία της στιγμής και των επόμενων ημερών. Ο δρόμος είναι ακόμη πολύ μακρύς. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα για όλους. Η ΑΕΚ όμως αντικειμενικά έχει τα πάντα για να πάει μέχρι τέλους και σίγουρα δεν κρίνεται από ένα ή δύο αποτελέσματα ή εμφανίσεις. Το ίδιο κατά την γνώμη ισχύει και για τον Παναθηναϊκό. Δεν πιστεύω καθόλου από που λέγεται μετά την ήττα του στο Καραϊσκάκη πως πρέπει απόψε να αποδείξει πως θα πάει για το πρωτάθλημα. Το έχει ήδη δείξει. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι. Και οι δύο το θέλουν πάρα πολύ και η ισοπαλία είναι αρκετά καλό αποτέλεσμα και για τους δύο. Θα ήταν ακόμη καλύτερο αν ο Ολυμπιακός δεν έκανε ανατροπή στην ανατροπή στις καθυστερήσεις των… καθυστερήσεων.