Save Grecanico: Οι ελληνόφωνοι της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία πασχίζουν να σώσουν τη γλώσσα τους, ένα κίνημα που μεγαλώνει

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«Επαναστατική πράξη»

Στη νότια άκρη της Καλαβρίας, εκεί όπου ο Ασπρομόντε κατεβαίνει προς το Ιόνιο, υπάρχουν ακόμη χωριά όπου η ελληνική μνήμη ακούγεται σαν ψίθυρος σε τραγούδια, τοπωνύμια, οικογενειακές ιστορίες και λέξεις που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Η Χώρα του Βούα, η σημερινή Bova, η Bova Marina, το Gallician, το Roghudi, οι μικροί τόποι της λεγόμενης Area Grecanica, κουβαλούν μια ιστορία που ξεκινά από τη Μεγάλη Ελλάδα και φτάνει ως τις σημερινές προσπάθειες διάσωσης μιας γλώσσας που επιμένει.Η ελληνική παρουσία στη Nότια Ιταλία μετρά περίπου 2.800 χρόνια, από τις πρώτες αποικίες των Ελλήνων τον 8ο αιώνα π.Χ. Η Magna Graecia υπήρξε ένας από τους μεγάλους χώρους εξάπλωσης του ελληνικού πολιτισμού στη Μεσόγειο: πόλεις, εμπόριο, φιλοσοφία, τέχνη, θρησκεία, γλώσσα. Στους αιώνες που ακολούθησαν, η ρωμαϊκή κυριαρχία, η βυζαντινή περίοδος, η λατινική και ιταλική επικράτηση, η μετανάστευση και η εσωτερική ερήμωση των χωριών άλλαξαν τη μορφή αυτής της παρουσίας. Ομως στην Καλαβρία παρέμεινε κάτι βαθύτερο: η αίσθηση ότι ο ελληνικός κόσμος δεν τελειώνει στα σύνορα του ελληνικού κράτους.Σήμερα το Grecanico, το ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα της Καλαβρίας, επιβιώνει σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη μνήμη και την αναβίωση. Η ελληνική είναι αναγνωρισμένη ως ιστορική μειονοτική γλώσσα στην Ιταλία στο πλαίσιο της ιταλικής νομοθεσίας για την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων.Αυτό ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με μικρές, επίμονες πρωτοβουλίες στην Καλαβρία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και στη Διασπορά. Πολιτιστικοί σύλλογοι, δάσκαλοι, ερευνητές, μουσικοί, άνθρωποι με ρίζες στην περιοχή και νέοι που επιστρέφουν στην οικογενειακή μνήμη επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανή μια γλώσσα που έχει άμεση σχέση με την ελληνική πολιτιστική συνέχεια της Nότιας Ιταλίας.Στην ίδια προσπάθεια εντάσσεται και η πρόσφατη παρουσία της Ελληνίδας πρέσβεως στην Ιταλία, Ελένης Σουρανή, στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του «bdomadi greco», μιας πρωτοβουλίας που οργανώνεται κάθε χρόνο στην Bova Marina -στον Γιαλό του Βούα- και περιλαμβάνει μαθήματα στα ελληνικά, εκπαιδευτικές διαδρομές και δράσεις γνωριμίας με τα ιστορικά χωριά της περιοχής.Μία ακόμη προσπάθεια είναι και το άλμπουμ «Aionia» για το οποίο έγραψε πρόσφατα το protothema.gr και είναι η προσπάθεια μίας καλλιτέχνιδας μέσα από τη μουσική στα grecanica να στηρίξει το έργο της διατήρησης της παράδοσης της Καλαβρίας. Η Ελληνοϊταλίδα Alessandra Talarico βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Μπόβα και συνομίλησε με απλούς ανθρώπους, αλλά και ενεργούς πολίτες, οι οποίοι παλεύουν με κάθε τρόπο να μη χάσουν την ταυτότητά τους.Οι άνθρωποι που κρατούν αυτή την παράδοση ζωντανή γνωρίζουν καλά ότι δεν πρόκειται για εύκολο έργο. Στην Bova Marina, ο Egidio Musitano, πρόεδρος του Καλλιτεχνικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής με το όνομα «Calliurghía» (από το κάλλος και το έργο), περιγράφει στην Talarico τη δημιουργία πολιτισμού ως πράξη αντίστασης.«Η δημιουργία πολιτισμού στην Μπόβα Μαρίνα είναι μια επαναστατική πράξη», λέει, εξηγώντας ότι η κοινότητα έχει περάσει μέσα από περιόδους παρακμής, πίεσης και λήθης. Κατά την άποψή του, εξωτερικές επιρροές και ιστορικές επιλογές οδήγησαν πολλούς να απομακρυνθούν από τη δική τους πολιτιστική μνήμη, να την υποτιμήσουν ή ακόμη και να συγκρουστούν μαζί της.