Μυστήριο με την σορό της ηλικιωμένης παρά την ομολογία της κόρης: «Όργωσαν» την αυλή του σπιτιού στον Μαραθώνα αλλά δεν βρήκαν τίποτα

Η κόρη φέρεται να παραδέχθηκε πως έθαψε την μητέρα της στον κήπο για να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της - Πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης - Η ανακοίνωση της Αστυνομίας





Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να υπέδειξε σημείο στο οποίο πριν από περίπου δέκα χρόνια, θάφτηκε η μητέρα της και να παραδέχθηκε πως προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την







Από τις εκτεταμένες έρευνες στην αυλή, ο κήπος, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο με βουνά από χώμα να υπάρχουν παντού.



Δείτε φωτογραφίες:





Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία σχετικά με την εξαφάνισή της ηλικιωμένης γυναίκας καθώς συγγενικό της πρόσωπο δεν είχε καταφέρει να την εντοπίσει για περίπου δέκα χρόνια. Όλα ξεκίνησαν, πριν από δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και μία δεκαετία.



90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.



Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του e-ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.



Κλείσιμο

Τα συνεργεία με τα ειδικά μηχανήματα βρέθηκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης και πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή, χωρίς αρχικά να εντοπίσουν κάποιο εύρημα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.



Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση και η Αστυνομία να συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων και να αποστείλει το υλικό στη Δικαιοσύνη.



Η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς δεν μπορούσε να την εντοπίσει.



Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί με την εξαφάνιση της ηλικιωμένης γυναίκας στον Μαραθώνα η οποία, κατά παραδοχή της κόρης της, βρίσκεται θαμμένη στον κήπο του σπιτιού προκειμένου η οικογένεια να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της. Οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενώ ειδικά συνεργεία με σκαπτικά μηχανήματα βρέθηκαν σήμερα, Πέμπτη (03/09), στην κατοικία και ξεκίνησαν να «οργώνουν» την αυλή.Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να υπέδειξε σημείο στο οποίο πριν από περίπου δέκα χρόνια, θάφτηκε η μητέρα της και να παραδέχθηκε πως προχώρησε στην αποτρόπαια πράξη προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της.Ωστόσο, η σορός της άτυχης ηλικιωμένης δεν έχει βρεθεί και οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται.Από τις εκτεταμένες έρευνες στην αυλή, ο κήπος, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο με βουνά από χώμα να υπάρχουν παντού.Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία σχετικά με την εξαφάνισή της ηλικιωμένης γυναίκας καθώς συγγενικό της πρόσωπο δεν είχε καταφέρει να την εντοπίσει για περίπου δέκα χρόνια. Όλα ξεκίνησαν, πριν από δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στις Αρχές και κατήγγειλε ότι είχε χάσει την επαφή μαζί τηςΌπως ανέφερε η εγγονή, η ηλικιωμένη η οποία σήμερα θα ήταν περίπουζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του e-ΕΦΚΑ ότιτης ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.Τα συνεργεία με τα ειδικά μηχανήματα βρέθηκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης και πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή, χωρίς αρχικά να εντοπίσουν κάποιο εύρημα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα τηςστο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια, προκειμένου ναΓια την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθεί σύλληψη σε αυτή τη φάση και η Αστυνομία να συνεχίσει τη συλλογή στοιχείων και να αποστείλει το υλικό στη Δικαιοσύνη.της ηλικιωμένης, η οποίακαι επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα, ήταν εκείνη που απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς δεν μπορούσε να την εντοπίσει.



Σε σοκ οι γείτονες Γείτονας δήλωσε στο protothema.gr πως το πρωί της Πέμπτης (3/9) είδαν μπουλντόζες και την αστυνομία στην περιοχή. «Είπαν ότι έχει ταφεί μια κυρία στον κήπο. Δεν ξέρω αν βρήκαν κάτι. Εγώ την γιαγιά δεν την είχα δει. Είμαι νέος γείτονας εδώ», είπε. Στο σπίτι «έμενε η κυρία (...) και ο γιος της» ανέφερε ενώ επανέλαβε πως δεν είχε δει την ηλικιωμένη: «είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν την είχα δει ποτέ. Προφανώς αν συμβαίνει αυτό που βλέπω θα έχει γίνει πριν».



​Παράλληλα, ο γείτονας μιλώντας στο Orange Press αναφέρθηκε στην ιδιόρρυθμη συμπεριφορά της οικογένειας: ​«Γενικά δεν είχαν επαφές με κανέναν από τους γείτονες. Έβγαιναν μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους τη νύχτα το έβγαζαν. Απ' όσο μπορώ να καταλάβω, είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, δεν ήταν πολύ καλά στα μυαλά τους. Είμαστε σε σοκ, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται».



