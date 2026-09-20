Φωτιά σε δάσος στο Λουτράκι Πέλλας, επιχειρούν τρία ελικόπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πέλλα

Φωτιά σε δάσος στο Λουτράκι Πέλλας, επιχειρούν τρία ελικόπτερα

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα

Φωτιά σε δάσος στο Λουτράκι Πέλλας, επιχειρούν τρία ελικόπτερα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (20/9) σε δάσος στο Λουτράκι Πέλλας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα.


Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης