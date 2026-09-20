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Φωτιά σε δάσος στο Λουτράκι Πέλλας, επιχειρούν τρία ελικόπτερα
Φωτιά σε δάσος στο Λουτράκι Πέλλας, επιχειρούν τρία ελικόπτερα
Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (20/9) σε δάσος στο Λουτράκι Πέλλας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκι Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2026
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