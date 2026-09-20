Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι μετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου
ΕΛΛΑΔΑ
Παράνομοι μετανάστες Frontex Γαύδος

Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι μετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου

Περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας

Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι μετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου
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Τριάντα τέσσερις παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (20/9) σε λέμβο περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από drone της Frontex. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
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