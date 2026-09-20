Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι μετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου
Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι μετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου
Περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας
Τριάντα τέσσερις παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής (20/9) σε λέμβο περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από drone της Frontex. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα