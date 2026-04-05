Μεσολόγγι: Τιμή και Μνήμη

Τη νύχτα από το Σάββατο του Λαζάρου προς την Κυριακή των Βαΐων, στις 10 προς 11 Απριλίου 1826, οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου, εξαντλημένοι από την πείνα, την πολιορκία και την πλήρη έλλειψη εφοδίων, επιχείρησαν οργανωμένα να διασπάσουν τον κλοιό των στρατευμάτων του Κιουταχή και του Ιμπραήμ, γνωρίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελούσε την υστάτη επιλογή επιβίωσης και ελευθερίας. Η προδοσία του σχεδίου μετέτρεψε την Έξοδο σε σφαγή μεγάλης κλίμακας, με ελάχιστους να κατορθώνουν να διαφύγουν, ενώ η δραματική αυτή εξέλιξη προσέδωσε στο γεγονός μια ηθική και πολιτική βαρύτητα που υπερέβη τα όρια της εποχής του και συγκίνησε βαθιά την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ενισχύοντας το φιλελληνικό κίνημα και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των διεθνών συνθηκών που οδήγησαν στη ναυμαχία του Ναυαρίνου.Η επιλογή της χρονικής στιγμής της Εξόδου δεν φαίνεται να υπαγορεύθηκε από τον θρησκευτικό συμβολισμό της ημέρας, αλλά από την αδήριτη ανάγκη και τις συνθήκες επιβίωσης. Ωστόσο, η σύμπτωσή της με την Κυριακή των Βαΐων προσέδωσε στο γεγονός ένα νόημα που υπερέβη την ιστορική του διάσταση, καθώς η πράξη των Μεσολογγιτών ανέδειξε τη δοκιμασία ως δρόμο προς την ελευθερία, ακόμη και μέσα από τον θάνατο, σε ένα πλαίσιο έντονης πίστης που χαρακτήριζε την καθημερινότητά τους έως την τελευταία στιγμή.Η μνήμη της Εξόδου διαμορφώθηκε και διασώθηκε μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία, και το ιστορικό αυτό γεγονός μετετράπη σε διαχρονικό στοχασμό. Το έργο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» του Διονυσίου Σολωμού αποτύπωσε την εσωτερική ένταση ανάμεσα στην εξάντληση του σώματος και την ελευθερία του πνεύματος, ενώ ο Θεόδωρος Βρυζάκης απέδωσε μοναδικά τη δραματική κορύφωση της στιγμής. Το έργο του Delacroix, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», μετέτρεψε το γεγονός σε αλληγορία διεθνούς συνείδησης και ηθικής συμπαράστασης, ενώ η παρουσία του πίνακα στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο της επετείου συνέδεσε ξανά τον τόπο με την ευρωπαϊκή μνήμη που ο ίδιος ενέπνευσε. Στο ίδιο πνευματικό και ιστορικό πλαίσιο εντάχθηκε και η μορφή του Λόρδου Βύρωνος, του οποίου ο θάνατος στο Μεσολόγγι προσέδωσε στον Αγώνα μια παγκόσμια ηθική διάσταση. Σήμερα, ο Κήπος των Ηρώων στο Μεσολόγγι λειτουργεί ως τόπος όπου η μνήμη αποκτά υλική υπόσταση και η ιστορία καθίσταται άμεσα αντιληπτή ενώ η Έξοδος εγγράφεται σε μία ευρύτερη ιστορική συνέχεια που συνδέει τη νεότερη Ελλάδα με τις αρχαίες της ρίζες, όπως αποτυπώνεται και στη Μάχη των Θερμοπυλών και τη μορφή του Λεωνίδα, όπου η συνειδητή επιλογή της αντίστασης απέναντι σε υπέρτερη δύναμη συγκροτεί ένα διαχρονικό πρότυπο ήθους.Στο Μεσολόγγι συγκεντρώθηκαν, με έναν τρόπο σπάνιο, η ιστορική πράξη, η ηθική συνείδηση, η καλλιτεχνική έκφραση και η διεθνής ανταπόκριση, συγκροτώντας έναν τόπο όπου η μνήμη παραμένει παρούσα. Έτσι, η Έξοδος αποτελεί έως σήμερα ένα σημείο αναφοράς για την κατανόηση της ελευθερίας ως επιλογής που απαιτεί επίγνωση, αντοχή και εσωτερική συνοχή.Και μέσα σε αυτή τη σιωπηλή συνέχεια της ιστορίας, οι μορφές των πολιορκημένων μοιάζουν να διατηρούν εκείνη την εσωτερική λάμψη που διέκρινε ο ποιητής, μια κατάσταση όπου η ανθρώπινη ύπαρξη αγγίζει τα όριά της και ταυτόχρονα τα υπερβαίνει:«Τὰ σπλάχνα τους κι’ ἡ θάλασσα ποτὲ δὲν ἡσυχάζουν·Γλυκιά κι’ ἐλεύθερ’ ἡ ψυχὴ σὰ νάτανε βγαλμένη,Κι’ ὑψώναν μὲ χαμόγελο τὴν ὄψη τὴ φθαρμένη.»Η Ευγενία Μανωλίδου είναι μουσικός και διευθύντρια της Σχολής Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική Αγωγή»