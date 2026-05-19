Η Aston Martin ψάχνει ξανά χρηματοδότηση
Η Aston Martin αντιμετωπίζει νέα οικονομικά προβλήματα, ζητώντας έκτακτη χρηματοδότηση για όγδοη φορά από το 2018, ενώ αυξάνονται τα σενάρια για μεγαλύτερη εμπλοκή της κινεζικής Geely.
Η Aston Martin συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, παρά τις επενδύσεις των τελευταίων ετών και τη δυνατή παρουσία της στην κατηγορία των πολυτελών σπορ αυτοκινήτων.
Από την είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2018, η αξία της εταιρείας έχει καταρρεύσει. Τότε η Aston Martin αποτιμόταν περίπου στα 5,1 δισ. ευρώ, ενώ σήμερα η αξία της έχει πέσει κοντά στα 510 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου στο ένα δέκατο.
όγδοη φορά από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Τελικά εξασφάλισε περίπου 59 εκατ. ευρώ από επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τον Καναδό επιχειρηματία Lawrence Stroll, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας.Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, η εταιρεία αναζήτησε έκτακτη χρηματοδότηση για
Οι ζημιές της Aston Martin συνεχίζουν να αυξάνονται. Το 2025 οι προ φόρων ζημιές έφτασαν περίπου τα 430 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι η κινεζική Geely μπορεί να αυξήσει τον ρόλο της στην εταιρεία. Η Geely είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Aston Martin, ενώ διαθέτει επίσης τις Volvo Cars, Lotus Cars και London Electric Vehicle Company.
Αρκετοί προμηθευτές και αναλυτές θεωρούν πιθανό ένα μεγαλύτερο κινεζικό άνοιγμα της Aston Martin στο μέλλον, ειδικά λόγω της τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι κινεζικές εταιρείες στην ηλεκτροκίνηση, στις μπαταρίες και στο λογισμικό.Υπάρχουν και φόβοι ότι μια βαθύτερη συνεργασία με τη Geely θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μεταφορά μέρους της παραγωγής στην Κίνα, ώστε να μειωθεί το κόστος. Ο πρώην επικεφαλής της Aston Martin, Andy Palmer, υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο με κινεζικούς ομίλους, ειδικά στον τομέα των μπαταριών και του software, όπου όπως είπε οι κινεζικές εταιρείες βρίσκονται αρκετά χρόνια μπροστά.
