Ζευγάρι στη Γερμανία συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
Σύλληψη Μόναχο Κατασκοπεία Κίνα

Ζευγάρι στη Γερμανία συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Αποκατέστησαν επαφές με πολυάριθμους επιστήμονες σε γερμανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα ώστε να αποκτήσουν επιστημονικές πληροφορίες για υψηλή τεχνολογία που μπορεί να έχει στρατιωτικές εφαρμογές

Ζευγάρι στη Γερμανία συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα παντρεμένο ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο ως ύποπτο για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, ανακοινώθηκε σήμερα από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Το ζευγάρι, είναι Γερμανοί πολίτες και φέρεται ότι αποκατέστησε επαφές με πολυάριθμους επιστήμονες σε γερμανικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα σε μια προσπάθεια να αποκτήσει «επιστημονικές πληροφορίες για υψηλή τεχνολογία που μπορεί να έχει στρατιωτικές εφαρμογές», όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας που έχει έδρα την Καρλσρούη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι ύποπτοι στοχοθέτησαν καθηγητές στους τομείς της αεροδιαστημικής μηχανικής, της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης.



Όταν πλησίαζαν ακαδημαϊκούς, οι δύο ύποπτοι εμφανίζονταν άλλοτε ως διερμηνείς και άλλοτε ως εργαζόμενοι σε μια αυτοκινητοβιομηχανία.

«Μερικοί επιστήμονες δελεάσθηκαν με το πρόσχημα ότι θα έδιναν διαλέξεις επί πληρωμή στην Κίνα σε πολιτικό ακροατήριο», δήλωσαν οι εισαγγελείς. «Στην πραγματικότητα, αυτές οι διαλέξεις κοινοποιούνταν στη συνέχεια σε μέλη κρατικών εταιρειών του αμυντικού τομέα».

Οι δύο ύποπτοι πρόκειται να εμφανισθούν αργότερα σήμερα ενώπιον γερμανικού ομοσπονδιακού δικαστηρίου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα τεθούν υπό προσωρινή κράτηση.

Κλείσιμο
Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι αστυνομικές επιχειρήσεις που συνδέονται με την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν ταυτοχρόνως στα κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Βαυαρίας, του Βερολίνου, του Βραδεμβούργου, της Κάτω Σαξονίας και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Εντούτοις οι επιχειρήσεις αυτές αφορούσαν προσέγγιση μαρτύρων και όχι την καταδίωξη επιπλέον υπόπτων.

Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης