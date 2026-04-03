Η ιστορία με τους παρόντες και οι απόντες που δεν είναι πάντα καλύτεροι...

Σε κάθε δύσκολη φάση και ειδικά μετά από αποτυχίες δημιουργείται αυτή η ανάγκη να ψάχνουμε τους απόντες και πάντα να τους αναδεικνύουμε ως κορυφαίους: «Αν έπαιζε αυτός θα ήταν ο καλύτερος και θα κερδίζαμε…». Το ίδιο συμβαίνει και με μερικές επιλογές του προπονητή: «Αν έβαζε αυτόν όμως θα πετυχαίναμε…». Πάντα μα πάντα εκείνος που δεν παίζει είμαστε βέβαιοι ότι θα… ήταν καλύτερος των παρόντων.Αυτή η μοιρολατρία κράτησε αρκετά και στον ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι ότι από αρχές Φεβρουαρίου και μετά μαζί με το ασύλληπτο πρόγραμμα και τα πολλά-αλλεπάλληλα ντέρμπι, ο αριθμός των απόντων δεν έπεσε από τους πέντε, ενώ στον αγώνα Θέλτα-ΠΑΟΚ το… κοντέρ «έγραψε» δέκα! Η εικόνα του Δικεφάλου σταδιακά αλλοιώθηκε μαζί με τις αγωνιστικές ισορροπίες, τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο θετικά, ενώ απουσιάζοντας κάποιοι παίκτες συνέχεια και συνέχεια επιβάρυναν ιδιαίτερα τους υγιείς.Με αποκορύφωμα το ματς του Βόλου ο ΠΑΟΚ έχασε πόντους, έχασε και αυτοπεποίθηση. Πέρασαν αρκετές μέρες, το ιατρικό δελτίο όμως δεν έπαψε να είναι γεμάτο και αρκετά «βαρύ». Όλα δείχνουν ότι και στον πολύ μεγάλο αγώνα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός της Κυριακής, το πιο κρίσιμο ματς της περιόδου για το σύνολο του Λουτσέσκου, οι ασπρόμαυροι θα έχουν και πάλι σημαντικές απουσίες.Εδώ που έχει φθάσει το πράγμα για τον ΠΑΟΚ, σε μία τόσο σημαντική φάση που κρίνεται η σεζόν ΔΕΝ μετράει πλέον ποιος δεν αγωνίζεται. Απόλυτη αξία έχουν οι παρόντες, όσοι έχουν εισπράξει το μήνυμα της σημασίας του παιχνιδιού και όσοι βέβαια με την απόδοσή τους έφεραν τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη θέση να θεωρείται το σύνολο που μπορεί να παίξει το πιο ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο.Είναι μία ομάδα που εδώ και πολλούς μήνες «σηκώνει» τον Σύλλογο ολόκληρο που πέρασε μεγάλη εσωστρέφεια, ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του οι οποίοι μέσα και στο 2026 με το μεγάλο πένθος για τον ΠΑΟΚ, «τράβηξαν» εκ νέου τον κόσμο όσο περισσότερο μπορούσαν. Τώρα, όλος ο ΠΑΟΚ νιώθει πώς ήρθε η ώρα και ο κόσμος να σπρώξει μία πληγωμένη ομάδα η οποία από την Κυριακή «παίζει» το πρωτάθλημα.Τόσο ξεκάθαρο είναι: Ο ΠΑΟΚ παίζει το πρωτάθλημα και την Κυριακή έχει μία πρώτη ευκαιρία να ξαναμπεί γερά στη μάχη πλησιάζοντας στον έναν πόντο από την κορυφή. Αυτό είναι το καλό σενάριο και με καλή αύρα, χωρίς άλλες σκέψεις περί απόντων και προβλημάτων, ο ασπρόμαυρος Οργανισμός ξεκινάει την πιο μεγάλη προσπάθεια να κατακτήσει εκ νέου το πρωτάθλημα.