Η αποκάλυψη μιας σκευωρίας και η ώρα της αλήθειας

Πρόκειται για την πλήρη αποκάλυψη μιας σκευωρίας που επί χρόνια δηλητηρίασε τη δημόσια ζωή, σπίλωσε συνειδήσεις, υπονόμευσε θεσμούς και προσπάθησε να κατασκευάσει ενοχές εκεί όπου δεν υπήρχαν. Είναι η δικαστική επιβεβαίωση ότι το περίφημο «σκάνδαλο» υπήρξε στην πραγματικότητα μια μεθοδευμένη πολιτική πλεκτάνη.Η απόφαση αυτή δεν κλείνει απλώς έναν κύκλο αδικίας· ανοίγει τον δρόμο για το πιο κρίσιμο ερώτημα: ποιοι έβαλαν τους ψευδομάρτυρες να καταθέσουν; Ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί που χρησιμοποίησαν πρόθυμα πιόνια για να στήσουν μια σκευωρία με μοναδικό στόχο την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων; Η αλήθεια δεν μπορεί να σταματήσει στους εκτελεστές. Οφείλει να φτάσει στους καθοδηγητές και εμπνευστές.Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανέχεται τη συγκάλυψη. Όσοι έστησαν και οργάνωσαν αυτόν τον μηχανισμό πρέπει να αποκαλυφθούν και να λογοδοτήσουν. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης απέναντι σε όσους συκοφαντήθηκαν, αλλά και για την ίδια την υγεία του πολιτεύματος. Γιατί η ατιμωρησία είναι η καλύτερη εγγύηση ότι ανάλογες μεθοδεύσεις θα επαναληφθούν.Η υπόθεση αυτή είναι πλέον κομβική για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Η Δικαιοσύνη έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα. Τώρα είναι η ώρα να φανεί αν το πολιτικό σύστημα έχει το θάρρος να αντικρίσει κατάματα την αλήθεια και να αναζητήσει ευθύνες εκεί όπου πραγματικά βρίσκονται. Η κοινωνία περιμένει απαντήσεις. Και τις περιμένει από αυτούς που χρωστούν να μιλήσουν: τους ίδιους τους καταδικασμένους ψευδομάρτυρες, που πλέον δεν έχουν άλλοθι να σιωπούν.Η σκευωρία αποκαλύφθηκε. Απομένει να αποκαλυφθούν οι σκευωροί.