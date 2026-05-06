Ο Τζέιμς συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague
Ο Αμερικάνος σούπερσταρ της Μονακό ευχήθηκε καλή τύχη ενόψει της συνέχειας στους Πειραιώτες με ανάρτηση στο Χ
Μία ημέρα μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό με σκορ 82-105 στο Πριγκιπάτο και την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στο πέμπτο σερί Final Four της Euroleague, ο Μάικ Τζέιμς συνεχάρη σήμερα (6/5) τους αντιπάλους του για «μία σπουδαία σειρά πλέι οφ» με ανάρτησή του στο Χ.
Ο 35χρονος Αμερικάνος σούπερσταρ της Μονακό ευχήθηκε καλή τύχη στους Πειραιώτες ενόψει της συνέχειας.
Congrats to @Olympiacos_BC on a great series and good luck moving forward.— Mike James (@TheNatural_05) May 6, 2026
