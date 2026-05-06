Χαλκιδική: Μοναχός έλυσε τη ζώνη και πήδηξε έξω από εν κινήσει ασθενοφόρο
Μοναχός που δεν αισθάνονταν καλά παρελήφθη χθες το μεσημέρι από ασθενοφόρο, αλλά κατά τη μεταφορά του προς το νοσοκομείο Πολυγύρου, πήδηξε έξω από το ασθενοφόρο, έπεσε και τραυματίστηκε.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη χτες το μεσημέρι. Ο μοναχός δεν αισθανόταν καλά (πιθανόν λόγω καρδιολογικού προβλήματος) και από την Ουρανούπολη τον παρέλαβε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Κατά τη μεταφορά όμως, ο ίδιος, φαίνεται ότι έλυσε την ζώνη και πήδηξε έξω, ενώ ήταν εν κινήσει το ασθενοφόρο. Πίσω υπήρχε διασώστης και ένας οδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες σταμάτησαν το ασθενοφόρο. Ο 48χρονος, υπήκοος Σερβίας, χτύπησε στο κεφάλι και τον έβαλαν ξανά στο ασθενοφόρο, όπου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Πολύγυρου.

Εκεί διασωληνώθηκε και έπειτα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ συνελήφθησαν για σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 48χρονος παραμένει διασωληνωμένος.
