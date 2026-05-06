Eurobank Equities: Ξεκινάει την κάλυψη της ΑΒΑΞ με «buy» και τιμή στόχο 4,85 ευρώ
Παρά την επαναξιολόγηση της μετοχής κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η αποτίμηση παραμένει ελκυστική - Οι ταμειακές ροές αποτελούν βασικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας της ΑΒΑΞ
Την κάλυψη της μετοχής της ΑΒΑΞ ξεκίνησε η Eurobank Equities, δίνοντας σύσταση αγοράς και τιμή στόχο 4,85 ευρώ, βλέποντας σημαντικά περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα.
Όπως σημειώνεται, παρά την επαναξιολόγηση της μετοχής κατά τους τελευταίους 12 μήνες, η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με τον τίτλο να διαπραγματεύεται κάτω από 6 φορές τον εκτιμώμενο δείκτη EV/EBITDA για το 2026 σε ενοποιημένη βάση. Εάν αφαιρεθεί η αξία των συμμετοχών στις παραχωρήσεις, η βασική κατασκευαστική δραστηριότητα αποτιμάται περίπου στις 3 φορές EV/EBITDA, επίπεδο που συνεπάγεται σημαντικό discount σε σχέση με το εύρος 5–6 φορές που παρατηρείται συνήθως στους ευρωπαϊκούς κατασκευαστικούς ομίλους.
Η Eurobank Equities αναφέρει πως η ΑΒΑΞ συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ελλάδα, με τον κατασκευαστικό κλάδο να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του επιχειρηματικού της μοντέλου, συνεισφέροντας περίπου το 82,5% του τρέχοντος EBITDA. Παράλληλα, η συμμετοχή της σε έργα υποδομών μέσω μειοψηφικών συμμετοχών προσφέρει επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές και διαφοροποίηση, περιορίζοντας τη φυσική κυκλικότητα του κλάδου.
