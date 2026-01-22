Κάποιος να του πει, επιτέλους, ως εδώ!

Κλείσιμο

Απλά τον τελευταίο χρόνο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έφερε στον πλανήτη ο παρανοϊκός τυφώνας Τραμπ, αποκαλύφτηκαν πόσο λίγοι είναι οι ηγέτες της Ευρώπης. Αρχηγοί μεγάλων χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, δέχονται να ταπεινώνονται σε δημόσια θέα από ένα παράφρονα ηγέτη που απειλεί να ανατρέψει τα πάντα στον πλανήτη, επισείοντας την στρατιωτική ισχύ της χώρας του. Προσπαθούν να φανούν ευχάριστοι και αντιτάσσουν διπλωματική γλώσσα και πρακτικές ή τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στο τέλος πάντα υποχωρούν για να αποφύγουν τα χειρότερα.Τους τσαλακώνει την αξιοπρέπεια, γράφει στα παλιά του παπούτσια, συνθήκες, συμφωνίες, κανόνες, συναλλακτική ηθική, τους καθίζει απέναντι του στο οβάλ γραφείο σα μαθητούδια και τους επιπλήττει κι αυτοί για να μη θυμώσει περισσότερο, σκύβουν το κεφάλι και επικαλούνται τη διπλωματική ευγένεια, αντί να σηκωθούν και να τον αφήσουν σύξυλο.Τον βλέπουν και τον ανέχονται, να επιβάλλει δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα και να τους αυξάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με τα σχέδια τους για προσάρτηση της Γροιλανδίας ή γιατί έστειλαν μια διμοιρία στρατιωτικών στο παγωμένο νησί! Αυτές τις γονυκλισίες και τις υποχωρήσεις βλέπει όμως, αυτός ο αχαρακτήριστος τύπος και παίρνουν τα μυαλά του αέρα και πλέον θεωρεί πως μπορεί να κάνει ό,τι του κατεβάσει η γκλάβα του, μια και κανείς δεν μπορεί να του πει όχι.Και να πει κανείς πως η ΕΕ είναι ανίσχυρη οικονομικά να αντιπαρατεθεί στον επίδοξο νταβατζή του πλανήτη! Κάθε άλλο.Ήδη από το καλοκαίρι είχε ετοιμάσει αντίμετρα με δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα ύψους 93 δισ. τα οποία όμως τα κλείδωσε στο συρτάρι, γιατί απλά ο Τραμπ έκανε σκόντο στους δασμούς του 30% των Ευρωπαϊκών προϊόντων που είχε ανακοινώσει και το κατέβασε στο 15%.Η ΕΕ δεν αύξησε καθόλου τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα και επιπρόσθετα δεσμεύτηκε να αγοράσει στα επόμενα χρόνια αμερικανικό LNG αξίας 600 δισ.Ωραία και…περήφανη συμφωνία! Την οποία βέβαια ξαναγράφει στα παλιά του υποδήματα και ανακοινώνει νέους δασμούς σε όσες χώρες αντιδρούν στα σχέδια του για προσάρτηση της Γροιλανδίας! Είναι λοιπόν αυτός ο απερίγραπτος τύπος να τον εμπιστεύεται κανείς και να κάνει μαζί του συμφωνίες;Προφανώς όχι. Η παράνοια δεν αντιμετωπίζεται με λογική, κανόνες διπλωματικής ηθικής και πρακτικές του μη χείρον βέλτιστον.Αυτό που καταλαβαίνει και το μόνο, είναι τι κερδίζει και τι χάνει. Αυτός ήρξατο χειρών αδίκων κι αυτός πρέπει να υποστεί τα αποτελέσματα ενός σκληρού εμπορικού πολέμου. Και εφεξής εκκωφαντική αδιαφορία για ό,τι μηχανεύεται το άρρωστο μυαλό του, από τη διάλυση του ΟΗΕ και τη δημιουργία ενός ΙΧ οργανισμού και καλά για την ειρήνη, με συνδρομή ενός δισ. και ισόβιο πρόεδρο τον ίδιο και κληρονομική διαδοχή από πρόσωπα του περιβάλλοντος του, μέχρι τη διάλυση του ΝΑΤΟ!Για να δημιουργηθεί όμως ένα σταθερό Ευρωπαϊκό μέτωπο, απαιτείται όμως συνοχή και αλληλεγγύη όλων των χωρών της ΕΕ. Με Πέμπτη φάλαγγα κάποιους ηγέτες όπως ο Όρμπαν, η Μελόνι ή ο Ρούτε του ΝΑΤΟ, που εμφανίζονται σαν pets του Τραμπ, δουλειά δεν γίνεται.Και ναι, σε ένα εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ έχει να χάσει πολλά και η Ευρώπη αλλά το θέμα είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο και φρονώ πως η Ευρώπη θα αντέξει. Όπως άντεξε τον κορονοϊό που της στοίχισε πάνω από 700 δισ. ευρώ. Και να θυμίσουν επίσης στον κυνικό εκβιαστή πως το 40% του τεράστιου χρέους των ΗΠΑ, βρίσκεται σε ευρωπαϊκών συμφερόντων τράπεζες και funds και γι’ αυτό δεν χρειάζεται να το παρατραβάει το σχοινί.Σήμερα έχουμε την έκτακτη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ με θέμα τις τελευταίες παλαβωμάρες του Τραμπ για Γροιλανδία, Συμβούλιο ειρήνης και τους νέους δασμούς σε όσους του σηκώνουν το φρύδι. Ελπίζω οι ηγέτες της ΕΕ έστω αυτή την ύστατη στιγμή να σταθούν στο ύψους των περιστάσεων και να μαζέψουν τη χαμένη αξιοπρέπεια τους και να προασπίσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης των 500 εκατ. πολιτών. Και κυρίως να σταματήσουν τον διασυρμό που έχει αντίκτυπο σε όλους μας!