Stoiximan Wheels of Change: Μία ομάδα, ένας κοινός τερματισμός!

Η Νεφέλη Χριστοπούλου, Corporate Responsibility Manager της Stoiximan, δήλωσε: «Σε κάθε αγώνα η ομάδα Stoiximan Wheels of Change μεγαλώνει. Προπονούμαστε όλο τον χρόνο, φέτος πήγαμε και στην Κύπρο, και συνεχίζουμε να ανοίγουμε τον δρόμο για τη συμπερίληψη στον αθλητισμό. Η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της ομάδας είναι οι άνθρωποι που ξεκινούν μαζί, στηρίζουν ο ένας τον άλλον και φτάνουν μαζί στον τερματισμό».Η παρουσία της Stoiximan στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, με τον αθλητισμό να λειτουργεί ως πεδίο συμμετοχής, συνεργασίας και σύνδεσης των ανθρώπων. Μέσα από το πρόγραμμα Stoiximan Wheels of Change, η πρωτοβουλία για έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς αποκτά σταθερή παρουσία και συνέχεια, δημιουργώντας ευκαιρίες ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να συμμετέχουν ενεργά.Η δράση της ομάδας επεκτείνεται και στην Κύπρο, όπου το πρόγραμμα αναπτύσσει νέες συνεργασίες και πρωτοβουλίες.Επόμενος σταθμός είναι ο Μαραθώνιος της Λάρνακας, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, όπου η ομάδα θα συνεχίσει τη διαδρομή της, μεταφέροντας το ίδιο μήνυμα: η αξία του αθλητισμού βρίσκεται και σε όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί.