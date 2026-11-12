Από τις κινηματογραφικές προβολές στα δυνατά beats: Το party της Allwyn έκανε χαμό στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

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Αυτό ακριβώς έγινε και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο Καπάνι, όπου η Allwyn μετέτρεψε την ιστορική αγορά σε ένα μεγάλο υπαίθριο dance floor ηλεκτρονικής μουσικής, με χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες να δίνουν ραντεβού σε ένα από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης.Και τελικά, τι σημαίνει Φεστιβάλ για όσους το ζουν από κοντά; Είναι οι ταινίες, οι παρέες, οι συναντήσεις ή κάτι παραπάνω; Η απάντηση στο βίντεο:Το μεγάλο open air πάρτι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Allwyn, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του σημαντικού κινηματογραφικού θεσμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.Με έμπνευση την ταινία Sirāt του Όλιβερ Λάσε και το φετινό φεστιβαλικό αφιέρωμα «Καλώς Ήρθατε στην Έρημο», οι Street Outdoors, μαζί με τους οι DJ-HOTLINE 333, Soundsystem, Gaston NPR και Bighi ανέλαβαν να μετατρέψουν το Καπάνι στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της μουσικής και της διασκέδασης.18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα