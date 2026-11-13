Παναθηναϊκός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Φράιμπουργκ
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Παναθηναϊκός Φράιμπουργκ Conferece League

Παναθηναϊκός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Φράιμπουργκ

«Εξαφανίστηκαν» μέσα σε λίγες ώρες τα 3.300 εισιτήρια για το παιχνίδι της 10ης Δεκεμβρίου στη Γερμανία

Παναθηναϊκός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Φράιμπουργκ
Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 3300 εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φράιμπουργκ για το Conference League το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 10/12 στη Γερμανία. 

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διέθεσε και τα 800 εισιτήρια  σε φιλάθλους χωρίς διαρκείας ενώ είχαν δοθεί και 1200 σε φιλάθλους με διαρκείας. 

Από την Τετάρτη έχουν εξαντληθεί και τα 1.860 εισιτήρια που είχε διαθέσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το ματς με τη Νόρτζελαντ στη Δανία, στις 26 Νοεμβρίου.

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