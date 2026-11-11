Η Hellas Direct και η Revolut συνεργάζονται και αλλάζουν την εμπειρία πληρωμής της ασφάλειας στην Ελλάδα

Η Hellas Direct ενσωμάτωσε τη Revolut ως επιλογή πληρωμής για τα ασφαλιστικά της προϊόντα, προσφέροντας στους πελάτες στην Ελλάδα έναν πιο γρήγορο και πιο εύκολο τρόπο να πληρώνουν την ασφάλισή τους