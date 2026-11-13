Στο «κόκκινο» η Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το δαχτυλίδι στο Μαρούσι, καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
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Στο «κόκκινο» η Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το δαχτυλίδι στο Μαρούσι, καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

Αυξημένη κίνηση και σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

Στο «κόκκινο» η Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το δαχτυλίδι στο Μαρούσι, καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό
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Στο «κόκκινο» βρίσκεται αυτή την ώρα η κίνηση στην λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα της ανόδου από το Νέο Ψυχικό μέχρι το δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.

Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην  άνοδο του Κηφισού από το ύψους του Ρέντη μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στη κάθοδο προβλήματα υπάρχουν στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στα ΚΤΕΛ.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο από το ύψος του Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία, από τον κόμβο Μαραθώνος έως τον κόμβο της Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Στη λεωφόρο Μεσογείων τα οχήματα κινούνται με αργές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης, στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ρεύμα της καθόδου. Στο «κόκκινο» είναι κεντρικοί δρόμοι, όπως η Σταδίου, η Πανεπιστημίου και η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος του Μετς μέχρι το ύψος της Εθνικής Πινακοθήκης.

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