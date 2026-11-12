OMNIA REWARDS: Ένας νέος κόσμος επιβράβευσης από τον Όμιλο Φάις

Ο Όμιλος Φάις παρουσιάζει το OMNIA REWARDS, το νέο ομιλικό πρόγραμμα επιβράβευσης που ενσωματώνει τα κορυφαία διεθνή brands και καταστήματα του χαρτοφυλακίου του, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία αγορών και ανταμοιβής