Ποιος στο καλό είναι ο Δουβίκας; Το Kicker ξετυλίγει το κουβάρι της καριέρας του Έλληνα επιθετικού
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Ποιος στο καλό είναι ο Δουβίκας; Το Kicker ξετυλίγει το κουβάρι της καριέρας του Έλληνα επιθετικού

Τα όσα κάνει φέτος στο Champions League ο 27χρονος επιθετικός αποτέλεσαν την αφορμή για να ασχοληθεί μαζί του εκτενώς το γερμανικό ΜΜΕ

Ποιος στο καλό είναι ο Δουβίκας; Το Kicker ξετυλίγει το κουβάρι της καριέρας του Έλληνα επιθετικού
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«Ποιος στο καλό είναι ο Τάσος Δουβίκας». Με αυτόν τον τίτλο ξεκινά το Kicker την ιστορία του για τον 27χρονο διεθνή Έλληνα επιθετικό, ο οποίος εντυπωσιάζει με τα όσα κάνει φέτος κυρίως στο Champions League με τη φανέλα της Κόμο. 

Το γνωστό γερμανικό ΜΜΕ ξετυλίγει το κουβάρι της καριέρας του Δουβίκα, από τα πρώτα του χρόνια, μέχρι την πορεία του με Αστέρα Τρίπολης και Βόλο αλλά και το εξωτερικό που τελικά τον έβγαλε στο Κόμο. 

Εκεί που εντυπωσιάζει φέτος, όντας ο πρώτος σκόρερ του Champions League μετά από 4 ματς στη League Phase. Ο Δουβίκας έχει βρει δίχτυα 6 φορές και είναι μπροστά από παγκόσμιους σταρ όπως ο Εμπαπέ, ο Χάαλαντ και ο Γιαμάλ. 

Στο κείμενο αναφέρεται και η παρουσία του Έλληνα επιθετικού στην Εθνική ομάδα και το γεγονός πως είναι ακόμα πίσω στην ιεραρχία καθώς μπροστά του είναι ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης και ο Τεττέη. Αν και ο Δουβίκας όποτε μπαίνει στο γήπεδο, καταφέρνει και αφομοιώνει το ρόλο του όπως το γκολ νίκης που πέτυχε στη Σερβία.
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