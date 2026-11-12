Η πρώτη αποστολή ιατρικής φροντίδας του Ιδρύματος Τάκης Ηλιόπουλος σε 5 νησιά των Κυκλάδων, με περισσότερες από 2.680 ιατρικές εξετάσεις

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Σε συνεργασία με τη Σύμπλευση, το πλοίο Aqua Blue, που εξασφάλισε το Ίδρυμα από τη Seajets, διαμορφώθηκε σε πλωτή ιατρική μονάδα.Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του πλοίου λειτούργησαν ιατρεία 25 διαφορετικών ειδικοτήτων ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2.680 ιατρικές εξετάσεις. Οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν πολλαπλές εξετάσεις σε μία επίσκεψη, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν εκτός νησιού, κάτι που για ορισμένους δεν θα ήταν καν εφικτό.Η ανταπόκριση των κατοίκων ανέδειξε την ανάγκη για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στον τόπο τους. Με αφετηρία αυτή την πρώτη αποστολή, το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος προτίθεται να καθιερώσει τις ιατρικές αποστολές ως τακτική δράση του για τις νησιωτικές κοινότητες.Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε επιλεγμένα σχολεία των νησιών της αποστολής.Το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος ευχαριστεί τη Σύμπλευση, τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές, τις τοπικές κοινότητες, και το πλήρωμα που συνέβαλαν στην υλοποίηση της αποστολής.