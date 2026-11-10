85.000 δρομείς έγραψαν τη δική τους ιστορία στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Χιλιάδες δρομείς συμμετείχαν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Δρομείς στα 5χλμ Universities Night Run Allwyn

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Χιλιάδες χαμόγελα, δυνατές συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές συνέθεσαν το σκηνικό του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με 85.000 δρομείς να δίνουν τον δικό τους, ξεχωριστό αγώνα.Η Allwyn Hellas, έδωσε για 16η χρονιά έναν ξεχωριστό παλμό ως Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες τόσο στους δρομείς, όσο και στους επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το μήνυμα της Allwyn Hellas «Τρέχουμε μαζί, κερδίζουμε μαζί» έγινε πράξη, αποτυπώνοντας τη δύναμη της προσπάθειας και την αξία της συμμετοχής.Η Allwyn Hellas βρέθηκε δίπλα σε όλους τους δρομείς εμψυχώνοντάς τους σε κάθε τους βήμα, μέσα από μια σειρά δράσεων.Τόσο στους αγώνες του Σαββάτου όσο και σε αυτούς της Κυριακής, η Allwyn Hellas ένωσε τα βήματά των δρομέων με τους παλμούς της ομάδας κρουστών Quilombo, λίγο πριν την τελική τους προσπάθεια για να τερματίσουν στο Καλλιμάρμαρο.Παράλληλα, ο καταξιωμένος ντράμερ Αλέξης Σταυρόπουλος έδινε ρυθμό στους αθλητές με ένα ξεχωριστό live σετ στο εμβληματικό γυάλινο γλυπτό του «Δρομέα».Η Allwyn Hellas υποδέχθηκε χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες στο περίπτερο της στο Χωριό των Χορηγών, μετατρέποντας την παρουσία τους στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας σε μια ανάμνηση που θα κρατήσει για πάντα.Στο Allwyn Experience Hub, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να ποζάρουν για τον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik και να παραλάβουν το πορτρέτο τους καδραρισμένο ως αναμνηστικό.